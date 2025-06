Aunque no lo presentó en la WWDC, Apple podría lanzar homeOS 26 pronto

Aunque la WWDC 2025nos ha dejado un montón de novedades, una de las grandes ausencias ha sido homeOS 26, el sistema operativo del que se venía rumoreando desde hace meses y que, supuestamente, estaría destinado a convertirse en el corazón de todos los productos para el hogar de Apple.

Tiene todo el sentido del mundo: Apple no ha presentado nuevos dispositivos para el hogar como el HomePad, así que, sin nuevo hardware, no hay nuevo software que enseñar. Pero eso no significa que homeOS haya desaparecido. Según Mark Gurman en su boletín Power On, este sistema sigue en desarrollo, solo que su anuncio se ha aplazado.

Un lanzamiento que no iba a ser en la WWDC

Gurman asegura que Apple nunca tuvo la intención de presentar homeOS durante la WWDC. El plan inicial era anunciarlo en marzo, acompañado de nuevo hardware. Pero ese evento se canceló por el retraso en las nuevas funciones de Siri, y Apple decidió posponer también el anuncio de homeOS.

¿Podría lanzarse sin las novedades de Siri y Apple Intelligence? Técnicamente sí, pero Gurman cree que eso empeoraría la experiencia de usuario, algo que Apple quiere evitar. Además, tiene lógica que este nuevo sistema vea la luz en un evento más centrado en el consumidor que en el desarrollador.

¿Qué es exactamente homeOS?

homeOS sería una especie de evolución o ramificación de tvOS, pensada para controlar y potenciar todos los dispositivos del hogar. Desde HomePod con pantalla hasta nuevos accesorios para domótica, pasando por posibles hubs inteligentes o incluso cámaras de seguridad. Los rumores más sólidos apuntan a los siguientes dispositivos que podrían llevar este sistema:

Un HomePod con pantalla , capaz de mostrar el tiempo, música o vídeos.

Un dispositivo de sobremesa con pantalla cuadrada, cámara y brazo ajustable , que funcionaría como centro domótico con Apple Intelligence.

Una especie de iPad-hub de más de 1.000 euros , pensado como alternativa premium al Amazon Echo Show.

Otros accesorios como cámaras de seguridad o cerraduras inteligentes con Face ID.

Todo apunta a que Apple está trabajando para que homeOS 26 sea el sistema base de la experiencia Apple en el hogar, complementando tvOS y sirviendo como canal para expandir Apple Intelligence a más dispositivos. El futuro del hogar conectado de Apple no ha desaparecido. Solo está esperando el momento adecuado para entrar en escena. Y conociendo a Apple, lo hará con todo preparado.