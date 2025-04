Bill Gates, fundador de Microsoft, asustado con los políticos: "Me sorprende que no estén hablando de esto"

En plena celebración de las bodas de oro de la fundación de Microsoft, Bill Gates sigue siendo una figura de suma relevancia y autoridad para hablar de los avances tecnológicos actuales y de los retos que pueden suponer, como ya ha hecho en el pasado.

De hecho, parece resultarle contradictorio el hecho de que hayan pasado ya 50 años desde que diera, junto a Paul Allen, los primeros pasos en la creación de una empresa tan adelantada a su tiempo como Microsoft y que ahora haya tecnologías que pueden dejar los logros de su compañía en un pasado lejano para las nuevas generaciones.

Su papel de precursores y de referencias para las nuevas generaciones de desarrolladores es innegable, como debería de serlo la visión tan concreta que logra el desarrollador sobre algunas de las tecnologías actuales y el hecho de que desde las administraciones gubernamentales no se les esté dando la importancia que merecen a ojos de Gates. Esto es algo que apuntó en su intervención el pasado viernes en el programa “Power Lunch” de la cadena estadounidense CNBC.

Bill Gates no dudó en señalar en el espacio televisivo dirigido por Andrew Ross Sorkin el que a su juicio debería ser el centro de atención actual: “Yo diría que la mayor tendencia en el mundo hoy en día, incluso más allá de la compleja geopolítica, es la llegada de la IA”, destacó el cofundador de Microsoft en el inicio de su intervención.

La referencia no era en vano y Gates unió acto seguido los dos puntos: política e inteligencia artificial. A su modo de ver los gobiernos deberían tomar cartas en el asunto cuanto antes para anticiparse y se mostró contrariado con el hecho de que esto no parezca estar entre las prioridades de los políticos: “Me sorprende que los políticos no hablen más sobre la IA. Creo que esa es la próxima ola: cada país está tratando de dar forma y liderar esta nueva era de la IA”, apuntó en referencia a una tecnología que podría suponer la desaparición de algunas profesiones.

Para Bill Gates, de 69 años, pero incansable en cuanto a iniciativas, el hecho de ver esa dinámica desde una posición en la que los años ya no juegan tan a favor resulta ligeramente frustrante y así lo quiso dejar patente en la emisión de la CNBC: “Es un poco extraño pensar que una empresa (como Microsoft) tiene 50 años y que la década más profunda probablemente será la siguiente”, manifestó en un arranque de sinceridad en el que se deja entrever ese afán descubridor perenne de Gates.

Con cada vez más voces alertando de la necesidad y la idoneidad de tener bajo el radar la evolución de la inteligencia artificial que a ellas se sume una personalidad con el prestigio de Bill Gates no es más que una alerta más que los gobiernos no deberían desoír.