Bill Gates, fundador de Microsoft, quiere acabar con el trabajo: "El ser humano no nació para trabajar"

El ser humano no ha nacido para trabajar. Al menos, esa es la postura que defiende Bill Gates, antiguo CEO de Microsoft. El magnate tecnológico lo tiene claro: la inteligencia artificial realizará tareas que liberarán a las personas del trabajo.

Sin embargo, una vez que eso ocurra, Gates se pregunta qué harán los seres humanos con tanto tiempo libre. Para él, se trata incluso de una cuestión filosófica, que deberán responder aquellas personas que nazcan en ese nuevo mundo sin empleo.

"Es difícil reprogramar tu cerebro para este cambio"

En una reciente tertulia en Express Adda, un pódcast del grupo The Indian Express, Bill Gates abordó diversos temas desde su perspectiva de experto en tecnología y como una de las personas más ricas del planeta. Uno de esos temas fue el uso de la inteligencia artificial para reemplazar el trabajo, lo cual, según él, surge de una necesidad.

No hemos nacido para trabajar. Los trabajos son fruto de la escasez.

Según explica, el motivo por el cual trabajamos es porque el mercado, los precios y la estructura de producción están basados en la generación de inteligencia humana para ofrecer los productos necesarios para la subsistencia.

Bueno, alguien tiene que ser agricultor, ¿no? Alguien tiene que conducir esos camiones, y por eso resulta muy difícil imaginar ese futuro, porque todo el sistema de mercados, precios y, ya sabes, la forma en que se aborda la educación, todo eso, está basado en crear inteligencia humana para ofrecer una amplia gama de servicios.

Entonces, ¿qué ocurrirá cuando la inteligencia artificial sea capaz de asumir esas tareas? Esa es la gran pregunta que se plantea Gates. Él no tiene la respuesta, y no cree que pueda encontrarla, ya que su cerebro ha sido programado durante 70 años para vivir en un mundo con trabajo. No obstante, confía en que las generaciones venideras, que vivan en esa posible utopía, sí la encontrarán.