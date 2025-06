Cancelada injustamente, 'Sandman' ya tiene fecha para su conclusión en Netflix

Hoy sabemos que Sandman, la otra gran serie de Neil Gaiman junto a American Gods, que se canceló en Prime Video y ya ni siquiera puede verse en la plataforma de vídeo a la carta de Amazon tras las acusaciones de conducta inapropiada contra el propio autor, no terminará sus días prematuramente por esto mismo, pero nos da pena igual.

Al contrario que Good Omens, también de Gaiman, que sí se vio influenciada por las acusaciones, el destino de Sandman parece que se decidió ya hace tiempo, por lo que al menos nos deja el consuelo de que sus últimos episodios darán un cierre satisfactorio a la historia de Morfeo y la reconstrucción de su mundo.

Dos más una

Ahora y después de que Netflix confirmara de nuevo que la temporada 2 será la última, sabemos además que esta se estrenará en dos partes, llegando ambas este mismo verano. Bueno, más un capítulo extra.

Así, el Volumen 1 de Sandman y su segunda temporada se emitirá en la plataforma a partir del 3 de julio, cuando llegarán sus seis primeros episodios, mientras que el 24 del mismo mes podremos disfrutar de otros cinco gracias al Volumen 2. Además, se emitirá un episodio extra el 31 de julio para cerrar la historia con un total de doce capítulos.

Estos episodios finales adaptarán algunos de los arcos más recordados de los cómics originales de DC, como Season of Mists, Brief Lives, The Kindly Ones y The Sandman: Overture, así como números sueltos tan celebrados como Tales in the Sand, A Midsummer Night's Dream, The Song of Orpheus, Thermidor y The Tempest, entre otros. Eso sí, incluso los lectores más acérrimos se encontrarán con giros que no esperaban.

Los actos tienen consecuencias

En esta recta final, Morfeo, interpretado por Tom Sturridge, deberá enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones pasadas. Reunido de nuevo con su familia, el Señor de los Sueños tendrá que tomar decisiones imposibles para salvarse a sí mismo, a su reino y al mundo de la vigilia. Para redimirse, tendrá que enfrentarse a antiguos aliados y enemigos, tanto dioses como monstruos y humanos. Sin embargo, el camino hacia el perdón será más tortuoso de lo que imagina.