El gran final de 'Downton Abbey' ya tiene tráiler y llegará a los cines este mismo septiembre

Las series de época nunca pasarán de moda como atestiguan los grandes éxitos recientes tales como Los Bridgerton, cuya cuarta temporada no veremos en Netflix hasta 2026, y no será la última, o la que ahora nos ocupa, que no contenta con su éxito televisivo apostó por continuar su historia en la gran pantalla.

Downton Abbey, el drama creado por Julian Fellowes que conquistó a medio mundo con sus seis temporadas y sus dos primeras películas, se despide definitivamente con un último capítulo que promete cerrar satisfactoriamente su historia y dejar a los fans satisfechos.

Nueva y última etapa

Eso al menos se desprende del tráiler que Universal Pictures ha lanzado recientemente de Downton Abbey: El gran final, una nueva entrega cinematográfica que llevará a la familia Crawley y a su personal de servicio hacia una nueva era: los años treinta.

En él vemos a Lord y Lady Grantham preparándose para asistir a las carreras, a Harold Levinson (Paul Giamatti) de regreso desde América, y a un Carson visiblemente emocionado mientras las cámaras apuntan a Lady Mary. Como dice el personaje interpretado por Dominic West al escuchar el mítico tema principal de John Lunn: "¡Qué melodía!".

Cuándo se estrena

La película se estrena en exclusiva en cines el 12 de septiembre y promete ser todo un evento para los fans. Bajo el título Downton Abbey: El gran final, la cinta retoma la historia tras los acontecimientos de Una nueva era y nos sitúa a las puertas de los años treinta. A medida que los Crawley y el personal de la casa se enfrentan al porvenir de Downton, todos ellos deberán aceptar el cambio y abrirse a un nuevo capítulo.

El reparto habitual vuelve casi al completo: Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Jim Carter, Laura Carmichael, Brendan Coyle, Joanne Froggatt, y muchos más. Se suman también nuevos rostros como Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale y Arty Froushan.