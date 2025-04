Como 'Adolescencia' pero más extrema: esta película en streaming te hará temer a los niños

En 2019, el séptimo arte recibió una propuesta inesperada: una película que mezcla el terror más clásico con la ciencia ficción de superhéroes, bajo la mirada de David Yarovesky (Cuentos al caer la noche), un director que no teme explorar lo inquietante. Respaldada por la producción de James Gunn (Guardianes de la Galaxia), conocido por su estilo irreverente en el mundo de los superhéroes, la cinta reúne a un reparto encabezado por Elizabeth Banks, David Denman y el joven Jackson A. Dunn. Juntos, logran sumergir al espectador en una atmósfera familiar que, poco a poco, se vuelve cada vez más perturbadora.

Con un presupuesto de unos 6 millones de dólares, consiguió recaudar más de 32 millones de dólares a nivel mundial, aunque recibió críticas mixtas en las principales webs de reseñas. Por ejemplo, en la plataforma de Rotten Tomatoes tiene un 57% de aprobación de los críticos y un 67% de la audiencia, mientras que en IMDb luce una nota de 6,1 sobre 10, pero tendrás que verla con tus propios ojos para valorarla. Por otro lado, es pionera en su género, ya que se considera la primera película que fusiona explícitamente el género de superhéroes con el terror.

El niño que vino de las estrellas... y trajo el horror

Después de años intentando -sin éxito- tener hijos, Tori y Kyle Breyer, una pareja de granjeros de Kansas, encuentran un misterioso bebé tras la caída de un objeto del cielo. Dada su situación, deciden adoptarlo y criarlo como si fuera propio, brindándole amor, protección y una vida aparentemente normal en todos los sentidos. Sin embargo, a medida que Brandon va creciendo, empieza a desarrollar habilidades extraordinarias que lo distinguen del resto de chicos de su edad, despertando tanto admiración como preocupación en quienes le rodean.

Atrapados entre el amor incondicional que sienten por su hijo y el miedo a su comportamiento, que cada vez es más inquietante, los Breyen se enfrentan a una situación desconocida que pondrá a prueba los lazos familiares y su propia percepción del bien y del mal. Cuando veas esta película, entenderás que ofrece una clara reinterpretación (oscura) del mito de Superman, que en vez de ser un salvador, se convierte en un supervillano y una amenaza imparable para todos, explorando el lado oscuro del poder en un relato cargado de tensión, emoción y horror latente.

Efectivamente, hablamos de'Brightburn', conocida en España como 'El hijo', y si todavía no la has visto, tienes dos maneras de hacerlo en streaming: puedes acceder a ella si cuentas con una suscripción al catálogo de Movistar Plus+, pero también se encuentra disponible para los usuarios de Netflix con un plan estándar o premium, ya que el plan con anuncios tiene restricciones de licencias. Con apenas 90 minutos de duración, esta película no pierde el tiempo en relleno ni subtramas innecesarias.