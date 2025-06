Demis Hassabis, CEO de Google Deepmind, y su optimista predicción sobre la IA: "Hará a los humanos menos egoístas"

Hablar de inteligencia artificial y hacerlo de forma simultánea del papel que juega en ella un premio Nobel de Química da seguridad sobre cuanto traslada el protagonista de la historia.

La investigación y profundización en la materia van a ir escalando en cuanto a velocidad y desarrollo y figuras como la de Demis Hassabis, director ejecutivo de Google Deepmind tienen claro que hay más beneficios que perjuicios para los humanos.

Así lo ha manifestado en la conversación mantenida con la revista Wired, en la que el hombre al frente de los proyectos de inteligencia artificial de la compañía Google reconoce que tras ella hay menos temores que los que otros compañeros de campo como Yoshua Bengio suelen trasladar.

La IA como orientadora hacia soluciones lógicas y de consenso

Hassabis aspira a que el trabajo realizado desde Google Deepmind esté en la base del logro de llegar a la inteligencia artificial general, aquella que contiene todo el conocimiento humano, en un plazo de 5 a 10 años con una posibilidad que cifra en el 50%. En contra de la corriente general, temerosa ante esa situación Demis Hassabis apunta al beneficio que puede reportar, aunque con la cautela que merece la fase actual:

“Queremos todas las maravillas que estos sistemas de IA pueden lograr: nuevas curas para enfermedades, nuevas fuentes de energía, cosas increíbles para la humanidad. Pero si los primeros sistemas de IA se construyen con valores erróneos o de forma insegura, las consecuencias podrían ser muy graves”

Uno de los puntos que más controversia genera en torno a la inteligencia artificial es cómo esta puede afrontar o evitar los problemas de desigualdad existentes en el mundo y que temen personalidades como Alexandre Fasel, secretario de Estado de Suiza. Para Hassabis, que la IA vaya a lograr esto demostrando y resolviendo situaciones en las que todos los actores salen ganando es lo que hará a los humanos menos egoístas:

“Eso es lo que espero, que seamos menos egoístas. La inteligencia artificial general nos traerá abundancia radical y luego —aquí es donde creo que necesitamos la participación de grandes filósofos o científicos sociales— cambiaremos nuestra mentalidad como sociedad hacia una de suma no cero”

Resolver problemas del pasado mediante inteligencia artificial

Problemas como la sostenibilidad, el calentamiento global o la escasez de agua están en el horizonte de Demis Hassabis como retos importantes en los que el papel de la inteligencia artificial va a ser fundamental para desbloquear el futuro que parece avecinarse en la actualidad para la humanidad.

En palabras de Hassabis, no será la IA quien haga algo de forma directa, pero sí será a través de ella como las sociedades acabarán comprendiendo cómo deben actuar: “Como especie, como sociedad, no se nos ha dado bien colaborar. Nuestros hábitats naturales están siendo destruidos, y en parte se debe a que requeriría sacrificios, y la gente no quiere hacerlos. Pero esta proliferación radical de IA hará que todo parezca un juego de suma no cero”, destacó Hassabis.

Las palabras del CEO de Google Deepmind demuestran que detrás de proyectos tan grandes como el de la compañía de Mountain View existe una firme convicción en el papel facilitador que está jugando ya y que puede jugar en el futuro la inteligencia artificial. Su avance, a ojos de Demis Hassabis, es tan importante para la viabilidad del planeta como para la preservación moral y ética de la humanidad.