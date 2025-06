Errol Musk, el desastroso padre de Elon, carga contra su hijo: "No es un buen político"

A la hora de iniciar cualquier proyecto es importante contar con el apoyo de la familia y los seres queridos. La carga de responsabilidad siempre se reduce si se cuenta con el respaldo de aquellos que desde más cerca han visto la evolución de una persona.

Sin embargo, la vida plantea infinidad de escenarios que pueden hacer que ese apoyo incondicional brille por su ausencia y que, lejos de eso, lo que lleguen son ecos de fracaso y críticas furibundas, tal como le está pasando a Elon Musk con su padre Errol.

No es ningún secreto que la relación entre padre e hijo del clan Musk no atraviesa un buen momento. De hecho, si tenemos en cuenta todo lo que se han dicho mutuamente, tal vez nunca haya existido esa empatía que generan los lazos sanguíneos.

En los últimos tiempos y con el crecimiento de Elon Musk en los espacios públicos a raíz de su papel como empresario y más recientemente como político, su padre Errol ha aprovechado para opinar de forma crítica y negativa sobre la labor de su hijo. Pero no se ha quedado ahí, sino que también ha tratado de chantajear a su multimillonario hijo.

El último episodio de la saga Musk lo ha protagonizado de nuevo el patriarca de la familia, al apuntar en una entrevista concedida a la cadena británica Sky News que su hijo Elon carece de lo necesario para haber podido realizar un buen papel en el mundo de la política que recientemente ha abandonado.

Bajo el punto de vista de Errol Musk, la política no es más que un "piscina humana" en la que ningún representante público logra mantenerse a flote por muy bueno que se considere. El mayor de los Musk señaló que trató de advertir de esa circunstancia a su hijo antes de que diera el paso al ver las carencias que le harían fracasar:

"No es muy buen conversador, no tiene el don de la palabra. No es un buen político en absoluto"