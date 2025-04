Errol Musk amenaza a su hijo, Elon Musk: "Te arruinaré, la gente sabrá quién eres"

Elon Musk es una de las figuras más controvertidas del momento, y no es extraño. No solamente por las extrañas decisiones que ha tomado recientemente con respecto a sus empresas y con el Gobierno de Estados Unidos, sino también por sus comportamientos erráticos y sus apariciones políticas recientes junto con miembros de los sectores más conservadores de los Estados Unidos.

Algunas personas están encantadas de trabajar con él, como es el caso de Garrett Reisman en SpaceX, pero en otros casos se ha mostrado proclive a jornadas muy intensivas que han causado que los trabajadores que le rodean estén dispuestos a abandonar la empresa debido a lo draconiano de su Gobierno. Aun así, la cosa no le ha ido bien, y asegura estar dirigiendo sus empresas con muchas dificultades.

En este caso, no es tanto en lo profesional, como en lo personal donde se han encontrado declaraciones candentes en los últimos años. Una de las principales fuentes para encontrar estas cuestiones está en el libro de Walter Isaacson sobre su vida, titulado simplemente "Elon Musk". Ahí, se ven las luces y las sombras de Elon, que, por otro lado, preocupa porque se está volviendo loco por consumo de drogas.

Su padre, Errol Musk, tampoco ha puesto las cosas fáciles, sus declaraciones constantes sobre temas polémicos son bastante problemáticas, pero también ha cargado contra su hijo, llamándole "discapacitado" o contra el mismísimo Barack Obama, que aseguró que salía con una mujer transexual.

Elon Musk en la encrucijada por su padre

Tal y como señala Walter Isaacson, biógrafo de Elon Musk en el libro homónimo, la figura del padre de Elon siempre ha sido demasiado controvertida. Errol siempre ha tenido una vida bastante extraña, poco canónica y convencional, siendo una de las personas que más han marcado negativamente al hombre más rico del planeta.

Pese a la extraña relación que mantienen, en el año 2022, Errol escribió a Elon para que este le pagara un sueldo para mantener su nivel de vida: "A los 76 no puedo generar ingresos fácilmente", explicaba el padre, "La alternativa para mí es morir de hambre, una humillación increíble o suicidarme" y continuaba con que "Suicidarme no me preocupa, pero debería preocuparte a ti" subiendo el tono contra su hijo con cada frase, seguía con "La verdad es muy bien conocida, te arruinaré, no te equivoques, y la gente sabrá quién eres realmente o en qué te has convertido"

Tras esto, atacó a la familia de su madre, llamándola "nacional-socialista", por lo que parece que la relación entre ambos estaba totalmente rota para entonces. Está claro que Elon Musk está muy vinculado con su familia materna, y su madre es uno de los personajes de referencia desde que era un niño. Walter Isaacson repasa en su libro biográfico sobre el magnate muchos de estos episodios en los que relata la importancia que tuvo su madre y como su progenitor le marcó negativamente.