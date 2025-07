Escribir en tu móvil será más rápido que nunca gracias a esta nueva función

Google está trabajando en una mejora clave para Gboard, su popular teclado para móviles. Se trata de una función experimental que permitirá editar y dictar texto de forma mucho más precisa mediante comandos de voz inteligentes. Esta novedad, todavía en fase de pruebas, promete cambiar por completo la forma en la que empleamos el teclado del móvil.

Se llama SmartEdit y utiliza inteligencia artificial para interpretar y ejecutar órdenes de edición complejas. No se trata de dictar texto, sino también de corregir, sustituir o añadir palabras específicas sin necesidad de tocar la pantalla.

Escribe sin tocar la pantalla

La función ha sido descubierta en la beta 15.6.2 de Gboard y, por ahora, solo está activa en el código, sin acceso público. Según ha revelado un análisis del código de Android Authority, SmartEdit permitirá al usuario dar instrucciones como “cambia ‘rápido’ por ‘eficaz’” o “borra la segunda frase” al entender el contexto para ejecutar correctamente el cambio. Un paso más allá respecto a los simples comandos actuales como "borrar" o "añadir punto".

Ejemplos de cómo funciona la nueva función de Gboard Android Authority

La clave radica en que Gboard no dependerá de servidores externos para procesar estas órdenes. Todo apunta a que Google integrará el modelo de lenguaje Gemini Nano, una IA ligera diseñada para operar directamente en el dispositivo. Esta apuesta por el procesamiento local no solo mejora la velocidad de respuesta, sino que también garantiza mayor privacidad, ya que la información no sale del móvil.

Además, esta herramienta se complementará con Magic Cue (antes conocida como Pixel Sense), una función experimental que detecta el contexto del mensaje y ofrece sugerencias o accesos rápidos. Por ejemplo, si escribes sobre un vuelo o una cita, el teclado podría sugerirte información útil relacionada sin salir de la app.

Gboard se ha erigido uno de los pilares de Android por su velocidad, precisión y, también, la constante incorporación de funciones inteligentes. Además, la llegada de SmartEditse alinea con los esfuerzos de Google por integrar la IA para todo tipo de usuarios.

Si bien, no hay fecha oficial de lanzamiento, su aparición en la beta sugiere que Google ya está probando internamente la función. Por ello, no resultaría extraño que esta función debute con los próximos Pixel 10. Eso sí, cuando se lance, podría suponer un salto de rapidez y facilidad en la escritura móvil.

Gboard es el teclado más popular en móviles Android, aunque también está disponible para iOS. Resulta rápido, preciso y está lleno de funciones útiles como escritura por voz, traducción y predicción inteligente. Por el contrario, consume más batería que teclados básicos y ofrece menos personalización que otras alternativas; además, en iPhone no parece ofrece el mismo rendimiento que en Android.