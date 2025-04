Esta es la serie que lo cambió todo: considerada como la mejor de la historia, la tienes en streaming y es una verdadera maravilla

Basada en las experiencias reales de su creador, David Simon, quien fue un periodista obsesionado con la verdad, esta producción de HBO retrata la dura realidad de las calles de Baltimore, la ciudad más poblada del estado de Maryland, en EE.UU. Y seguro que ya te estás imaginando la clásica trama de policías y criminales, pero hemos de decirte que estás muy equivocado, porque esta serie no sigue la típica estructura de "buenos contra malos".

Para empezar, es totalmente auténtica, con policías y exdelincuentes reales interpretando roles similares a sus vidas, hasta tal punto que uno de los personajes fue encarcelado por homicidio justo antes de actuar. Aunque no tuvo mucho éxito en el momento de su emisión, entre 2002 y 2008, el tiempo le ha acabado dando el lugar que se merece. Para que te hagas una idea, es casi perfecta para los críticos y la audiencia de Rotten Tomatoes, que la puntúan con un espectacular 95% de aceptación, mientras que los usuarios de plataformas como FilmAffinity consideran que esla número uno en todos sus rankings.

Un retrato crudo y honesto de la sociedad estadounidense

La serie comienza con un grupo de detectives liderados por el problemático y brillante Jimmy McNulty (Dominic West), quienes investigan y luchan por desmantelar la organización criminal de un poderoso narcotraficante (Wood Harris) que domina las calles con la ayuda de su mano derecha, el calculador Stringer Bell (Idris Elba). A medida que avanza la historia, la investigación revela el funcionamiento del narcotráfico, pero también los fallos sistémicos en la policía, el gobierno y la justicia, donde la burocracia y los intereses personales entorpecen la ley, cuyo objetivo debería ser estar al servicio de la comunidad.

Con un enfoque casi documental, la serie amplía su perspectiva en cada temporada, explorando distintos sectores de la ciudad. Desde la decadencia del puerto y la lucha de la clase trabajadora, hasta el impacto de la educación en los jóvenes atrapados en la violencia callejera, la manipulación política y la influencia de los medios de comunicación, como principales temáticas. Sus personajes, lejos de ser héroes o villanos tradicionales, están moldeados por las circunstancias y el sistema en el que viven, lo que convierte a la serie en una de las obras más realistas y críticas que verás en la televisión moderna.

No tienes una, sino dos opciones para ver esta serie en streaming, porque se encuentra disponible en Movistar Plus+ y por supuesto en Max, ya que la serie es propiedad de HBO. Pero nos falta decir el título, ¿verdad? Como ya te imaginarías, se trata de The Wire, y tiene un total de 60 capítulos repartidos en 5 temporadas, con una duración aproximada de una hora cada uno. Vamos, que tienes entretenimiento para rato.