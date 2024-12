Estas son las 10 mejores series del 2024

Con más de 700 series trenadas a lo largo de este 2024 a punto de terminar, es harto difícil hacer una selección que sea un top 10, así que intentaremos usar varios criterios por los que la selección se ajuste lo máximo posible a los estándares de calidad, originalidad y unicidad. En este ranking hay de todas las plataformas y también de todos los géneros, pero en ocasiones es fruto, como siempre, de los ojos que las ven.

Quizá lo más fácil es hacer un trío ganador de series que por su calado, protagonistas y trama hayan marcado la diferencia en 2024. Son estas las ganadoras absolutas dado el recorrido que han tenido desde su estreno hasta cómo han recorrido el boca a boca hasta hacerse con el calificativo de las mejores. Y no es casualidad que sean españolas.

"Querer" Movistar Plus+

Estrenada en octubre pasado, la serie creada por Alauda Ruiz de Azúa es un ejercicio de valentía y virtuosismo audiovisual. Como ya comentamos en la crítica, "en cuatro intensos y poco delicados capítulos intentan cumplirse dos premisas: hablar del consentimiento en el entorno de un matrimonio y que haya una denuncia en el fondo de la cuestión".

La trama: Nos acerca a la vida de Miren (Nagore Aranburu), que ya al principio de la serie nos sienta en una comisaría de Policía para, tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común con Íñigo (Pedro Casablanc), abandonar el domicilio conyugal y denunciar a su marido por violación continuada.

Todo en "Querer" está medido y potenciado. Cada capítulo es una odisea hacia el camino más difícil para hablar de un tema tabú y con unos intérpretes que bordan sus actuaciones, tristes, en soledad y marcadas por una sociedad que solo habla de lo que quiere escuchar. Completan el reparto Iván Pellicer, Miguel Bernardeau, Loreto Mauleón y Natalia Huarte, entre otros.

"Yo, adicto" Disney+

La obra audiovisual de seis episodios basada en la obra autobiográfica de Javier Giner es cruda, descarnada y «violenta». Pero todo eso no hace si no llamar la atención sobre todos lo temas que trata la novela y la serie.

La trama: nos cuenta la historia en la que un profesional del audiovisual dirime con 30 años que necesita ayuda para sus adicciones al alcohol, las drogas y el sexo. Y que una mañana se despierta al borde de la sobredosis y amenazado por dos chaperos para que pague.

"Yo, adicto", aparte de que nos redescubre un Oriol Pla colosal como protagonista, que consiguió meterse en la piel de Javier Giner sin usurparla y creando un terremoto interpretativo, también es una mirada hacia la sociedad, la que vemos y la que no, y que reniega de los monstruos que ella misma ha creado.

"Celeste" Movistar Plus+

Carmen Machi es un animal de la interpretación y si la historia es de Diego San José, la cosa se complica. "Celeste" es una serie seria, pero con una sorna que fabrican a medias Sara, inspectora de Hacienda y el creador de esta ficción que explora los cambios de una mujer con el humor de un personaje digno de cualquier crónica social española, muy nuestro.

La trama: Sara Santano (Machi) ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos, más de 30 años, a revisar cientos de facturas para conocer de cerca la vida de las personas que investiga, incluso mucho mejor que la suya propia. Pero tras la muerte de su marido hace unos años, ha llegado el momento de la dorada prejubilación después de haber sido la segunda de su promoción y la estrella de la oficina de Guzmán el Bueno en Madrid, y con solo un borrón en su expediente por no haber podido cazar a un futbolista del Real Madrid. En su día a día se levanta para observarse en el espejo confiando en que su vida podrá continuar tras su último día en el trabajo. Pero al llegar a su despacho le espera una sorpresa. Su jefe y compañero de promoción Carmelo (Antonio Durán), le ha preparado un último encargo: tiene que demostrar que la nueva estrella de la música latina «Celeste» (Andrea Bayardo), ha residido en España al menos 184 días, la mitad del año más uno, y le debe al fisco una cantidad superior a 20 millones de euros.

Todo en la serie es espectacular, desde las tapas de un bar, las persecuciones en un coche y los directos de la artista, como también la triste casa de la inspectora, su trato a su perro y el calendario en el que va tachando sus hallazgos. ¿Cómo es posible hacer un thriller con una inspectora de Hacienda? Pues así.

"Cómo cazar a un asesino"Prime Video

Carles Tamayo tuvo una idea junto a un encuentro desafortunado. De todo eso nació "Cómo cazar a un monstruo", la serie documental que estrenó Prime Video de la mano de Ramón Campos y que ha sido una revolución del género del true crime.

La trama: el joven Tamayo pone frente a las cámaras a Lluís Gros, el delincuente condenado a 23 años de cárcel por abuso sexual de menores entre 2007 y 2011. La investigación se abre en un momento de la proyección a un mundo nuevo de abusos, que alcanza varias décadas, que colocan a Tamayo en un nivel de indignación que impulsa toda la serie.

A cada paso que da Tamayo, el espectador contempla con la boca abierta cómo Gros no solo no reconoce sus delitos, no se arrepiente, si no que se jacta de su libertad, se burla de la Ley y de las fuerzas del orden, aconsejado por sus abogados, defiende una supuesta enfermedad terminal que no consigue demostrar, e incluso mantiene contacto regular con nuevos menores a los que engatusar, en una de las escenas más surrealistas.

"Nos vemos en otra vida" Disney+

Qué valiente el ejercicio de la plataforma de adaptar el libro de Manuel Jabois «Nos vemos en esta vida o en la otra» (Planeta) de la matanza del 11M. Cuánto tenemos que aprender de aquello que nos asusta o de lo que no hablamos. "Nos vemos en otra vida" es una inteligente miniserie de seis capítulos que no da puntada sin hilo, aunque duela.

La trama: narra los hechos cotidianos de donnadies que contribuyeron al día más negro de la historia de España, el 11 de marzo de 2004, el atentado yihadista que acabó con la vida de 193 personas e hirió a más de 2.000.

LARAZÓN habló con las dos versiones de Baby para entender cómo se afronta un proyecto que puede ser necesario, pero no por ello menos polémico y doloroso. «Esta serie está basada en hechos probados y por lo tanto lo que se dice está siempre intentando ser lo más fiel posible a la realidad», aclara Ávila, que tenía 10 años cuando sucedió. En el caso de Roberto, con 19 años, ni siquiera había nacido, pero «se me acercó una señora en un McDonalds de Oviedo a decirme que estaba buscando a alguien de mi estilo para un papel protagonista». El 11 de marzo fue terrible, pero sería peor que nos permitiésemos olvidarlo.

"El Pingüino" Max

Estamos acostumbrados a que se estrene al menos una película sobre Batman cada cierto tiempo. En 2022 "The Batman" vistió a otro actor del héroe, pero alguien ya estaba pensando en el villano. Así nace "El Pingüino", la serie de Max de ocho episodios que continúa la narración de la cinta y nos presenta el futuro de Ozz Cobb (Colin Farrell) intentando hacerse con Gotham.

La trama: la ciudad de Gotham inundada por culpa de Riddler (Enigma), saqueos en las calles, con una alcaldesa recién elegida, Carmine Falcone muerto, y SalvatoreMaroni en la cárcel. Nuevas cabezas van apareciendo en escena, entre otros las familias del muerto y del encarcelado, que pretenden hacerse con todo el negocio al mismo tiempo.

Extorsión, asesinato, corrupción y traición se mueven con soltura por Gotham en una serie que tiene muchos puntos a favor. La ciudad amanece desesperada en escenas luminosamente lúgubres que nos enseñan otra cara del hogar de Batman.

"Mi reno de peluche" Netflix

Fue la revolución hecha serie lanzada en abril de este año. La serie sigue la vida de Richard Gadd, un comediante y actor británico, y su experiencia personal con el acoso y la obsesión.

La trama: Gadd, quien también escribe y protagoniza la serie, relata su propia historia de persecución por parte de una admiradora obsesionada, encarnada por una bestial Jessica Gunning. Lo que comienza como una simple interacción en línea pronto se convierte en una pesadilla para Gadd, quien se ve atrapado en un ciclo de acoso y manipulación que amenaza con destruir su vida.

La serie, aparte de la facultad que tiene de que los espectadores no puedan evitar apartar la mirada en ocasiones, tiene un recorrido en la vida real de juicios y denuncias entre todas las partes implicadas y que hace efectivo aquello de que "si el río suena es porque agua lleva".

"Mamen Mayo" SkyShowtime

"Mamen Mayo" tenía que estar en esta selección como lo podía estar "Atasco". La necesidad de una comedia que raye en la realidad es una necesidad y debería ser un derecho para los espectadores. Esta serie de ocho episodios protagonizada por la enorme Silvia Abril, son de esas que decimos que casi se merecen un espacio diario sin tanto culebrón y más de sociedad española.

La trama: Mamen Mayo es la titular de un equipo de mediación que se dedica a resolver los conflictos de intereses surgidos dentro de familias y allegados envueltos en disputas por aquello que les han dejado los recién fallecidos. Pues Mayo, hija de un prestigioso abogado y hermana de una reconocida matrimonialista que heredó el bufete familiar, estudió psicología y ha hecho carrera resolviendo conflictos. Ingeniosa, elocuente y con una presencia elegante, Mamen está ahora en el mejor momento de su vida.

La factura capitular es perfecta, con la presentación de un caso que requiere la intervención de mayo, cutos planes son desternillantes y en los que se implica en cuerpo y en alma con un optimismo inagotable. Por eso es una gran serie: es ligera, gustosa, divertida, con personajes al borde del mejor surrealismo español y, que además, esconde un precioso tesoro en forma de consejos a veces en off que hacen de la vida un lugar mejor.

"El caso Asunta" Netflix

La niña Asunta Basterra necesitaba, al menos, Justicia televisiva. Y a ello se lanzó Ramón Campos junto a Candela Peña y Tristán Ulloa y "El caso Asunta". La serie atrapa con su edición y fidelidad milimétrica, pero también destaca por expandir el universo del asesinato, ya narrado en el documental «Operación Nenúfar», también de Bambú y con Campos, incorporando la ficción a los hechos contrastados.

La trama: Hace poco más de una década que el asesinato de la hija adoptiva de Rosario Porto y Alfonso Basterra conmocionó Galicia y España. La Justicia condenó entonces a sus padres a 18 años de cárcel, pena que cumple Alfonso, ya que Rosario se suicidó en prisión el 18 de noviembre de 2020.

Candela Peña nos explicó que «eran dos personas con formación y también de un nivel social que sí que consideramos que hubo también mucho rencor social. Si hubiera sido gente de otro contexto, igual hubiera sido la gente más buena, no tan crítica». Tristán aporta que la serie, «trata de lanzar un guante, una propuesta, una reflexión, sobre qué parte de responsabilidad nos toca asumir a todos en esta historia. No es sólo el hecho terrible que sucede, sino lo que se genera alrededor, y como nuestra emoción individual o colectiva puede arrasar muchas veces con derechos fundamentales».

"True Detective: Noche polar" Max

La espera mereció la pena cuando en enero de 2024 pudimos ver la nueva entrega de "True detective", que bajo el sobrenombre de "Noche Polar" nos pedía hasta pantalla grande para ver esta serie protagonizada por unas grandes Jodie Foster y Kali Reis.

La trama: la noche perpetua cae sobre el pueblo de Ennis, en Alaska, que sufre una auténtica oscuridad que se suma a los fuertes vientos y las bajas temperaturas, lo más parecido a un infierno de hielo. Allí se encuentra la Estación de Investigación Ártica Tsalal, donde un grupo de ocho especialistas científicos llevan una apacible vida marcada por la monotonía. De repente, un repartidor da la alarma porque los ocho han desaparecido sin dejar rastro, y lo dice literalmente porque los agentes encargados del caso ya pueden romperse la cabeza pero no hay indicios de ningún tipo.

El frío llega a recorrer el cuerpo del espectador que a veces tiene que atisbar más que ver en la noche perpetua de este pueblo semiparalizado. Pero también es un pueblo caliente, con conflictos latentes y personajes extremos en cada casa o caravana instaladas sobre el duro hielo de Alaska. Sobresaliente para una Jodie Foster muy dura, cruel, contestona, chulísima y muy cascada, al menos interpretativamente. Su relación con su hija es sorprendentemente auténtica y descarnada. Y Kali Reis parece haber nacido en aquellas latitudes y no rebaja en ningún momento ese rictus que la hace odiable y sorprendente a partes iguales.