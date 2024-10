¿Qué serie de Max supera en calificación a "Los Soprano", "Juego de Tronos" y "The Wire"?

Entre los favoritos en Max, como "Los Soprano", "The Wire" y "Juego de Tronos", algunas series aún guardan sorpresas. Aunque las producciones de los hermanos Caballero y la histórica "Chernobyl" parecen dominar el catálogo de Max, hay una serie documental reciente que ha logrado algo inaudito: conquistar al completo a la crítica con un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, un logro que pocas producciones televisivas alcanzan, y menos aún una de este tipo.

La serie en cuestión es "How To with John Wilson". Con un tono tan irónico como poético, el documentalista y narrador John Wilson explora Nueva York y su gente, hilvanando imágenes de archivo y observaciones personales para revelar una faceta de lo cotidiano llena de sorpresas. Este innovador formato mezcla la comedia y el documental, guiando a los espectadores por reflexiones profundas a partir de preguntas simples. Wilson transforma su mirada única sobre lo mundano en una experiencia reflexiva y cautivadora.

Producida en tres temporadas entre 2020 y 2023, "How To with John Wilson" ha sido aclamada por su capacidad de llevar lo trivial a un terreno casi filosófico, planteando preguntas sin necesariamente ofrecer respuestas. En cada episodio, Wilson, cámara en mano, toma las calles de Nueva York para abordar asuntos aparentemente pequeños, como la mejor manera de cubrir muebles de plástico o la rutina de caminar entre andamios. Cada aspecto mundano va revelando los matices emocionales y humanos de cada tema, capturando una realidad en la que la simplicidad y lo absurdo pueden coexistir.

Uno de los episodios más recordados, "Cómo preparar un risotto", parte de una receta común y acaba convirtiéndose en un estudio inesperado sobre la vida en pandemia, la conexión humana y el aislamiento. Al seguir el desafío de preparar el plato para su casera, Wilson dibuja una metáfora sobre el acto de compartir y la relación entre el espacio personal y las experiencias compartidas, en un momento en el que la incertidumbre marcaba el día a día de millones de personas.

Los críticos han destacado la originalidad de esta producción, considerando que su enfoque en lo particular y lo cotidiano contrasta con la narrativa tradicional de los grandes dramas y los temas heroicos que dominan las pantallas. Con su mirada personal y auténtica, Wilson logra transformar cada pequeño detalle en un viaje emocional que resuena universalmente. La dirección de Isabel Kleefeld y Julian Pörsken, responsable del tono y estilo visual de la serie, ha sido elogiada por su habilidad para situar al espectador en un espacio entre el desconcierto y la empatía, convirtiendo la pantalla en una ventana a lo imprevisto.

A quienes disfrutan de perspectivas nuevas y del humor sutil, "How To with John Wilson" les ofrece una propuesta que se atreve a ser diferente, y que resulta en una experiencia que está consiguiendo dejar una huella particular en el mundo de las series documentales.