Este es el nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 FE, y su diseño no te va a sorprender

Si llevabas tiempo dándole vueltas a la idea de pasarte a un móvil plegable, pero era el precio lo que te echaba para atrás, este año Samsung te lo va a poner más fácil. El Galaxy Z Flip7 FE, enmarcado dentro de la serie "Fan Edition" que combina características de gama alta con precios más accesibles, acaba de mostrar su diseño por primera vez.

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 FE ha sido revelado a través de renderizados 5K y un video 360° filtrados por OnLeaks y SammyGuru, mostrando un smartphone que sacrifica potencia bruta para ofrecer una alternativa más económica, pero mantiene elementos premium como la resistencia IPX8 y la durabilidad del armazón. De hecho, hereda gran parte del lenguaje estético del Galaxy Z Flip6, pero con algunos ajustes.

El primer plegable 'low cost' de Samsung es casi un clon del Galaxy Z Flip6

El diseño del nuevo Galaxy Z Flip7 FE es prácticamente idéntico al del Galaxy Z Flip6 OnLeaks y SammyGuru

En términos de diseño y pantallas, se mantendrá fiel al legado del Z Flip6, aunque ligeramente más grueso. Para empezar, contará con una pantalla exterior Super AMOLED de 3,4 pulgadas y resolución 720 x 748 píxeles, idéntico a su predecesor, conservando también el marco prominente y el borde escalonado para alojar las cámaras. La pantalla interior tampoco cambia: 6,7 pulgadas en un panel Dynamic AMOLED 2X, con tasa de refresco de 120 Hz.

Este smartphone confiará la parte de hardware al Exynos 2400e, una versión ajustada del chipset del Galaxy S24 FE, que cuenta con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Eso sí, no contará con ranura para tarjeta microSD, por lo que no se podrá ampliar su capacidad.

Otro aspecto idéntico al del Galaxy Z Flip6 es su módulo de cámaras, que tiene una configuración dual trasera de 50 MP (principal) + 12 MP (ultra gran angular) y, en la parte delantera, una cámara frontal de 10 MP. No obstante, recalcan que no hay una confirmación oficial, igual que tampoco lo hay de su batería. Lo que sí sabemos es que vendrá con su capa de personalización One UI 7.0, basada en Android 15, y siete años de actualizaciones.

En principio, todo parece indicar que Samsung lo presentará en su evento Unpacked de julio de 2025, junto a sus hermanos "mayores" Galaxy Z Flip7 y Z Fold7. Con un precio estimado de 699 dólares, se trata de una gran opción para todos aquellos usuarios que buscan disfrutar de un móvil con formato plegable, pero sin pagar por lo último en hardware.