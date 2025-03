Todos los móviles de Samsung que van a recibir la actualización a One UI 7

A principios de semana, Samsung anunció oficialmente el lanzamiento de One UI 7, la próxima actualización de su capa de personalización basada en Android. Tras confirmar que llegaría próximamente a 15 de sus dispositivos, tenemos buenas noticias para los usuarios de smartphones y tabletas de la compañía surcoreana: la lista de modelos compatibles ha aumentado.

One UI 7, la última versión de su interfaz, destaca por integrar mejoras en IA, funciones de personalización avanzada y proporcionar una interacción más fluida y unificada entre los diferentes dispositivos del ecosistema Galaxy. Según informan en la 'newsroom' oficial de la compañía, buscan mejorar la experiencia del usuario al hacer que las interacciones diarias sean más intuitivas y significativas que antes.

Entre sus principales novedades, encontramos una pantalla de inicio simplificada con widgets rediseñados y la función Now Bar, que muestra información relevante en tiempo real directamente en la pantalla de bloqueo. Por ejemplo, podrás ver el progreso de una actividad física o la reproducción de la música en auriculares Galaxy Buds sin necesidad de desbloquear el dispositivo.

Además, Galaxy AI introduce herramientas prácticas como AI Select, Writing Assist, Asistente de Dibujo y Borrador de Audio, con las que los usuarios podrán recibir recomendaciones de acciones, resumir textos y ajustar formatos, generar ilustraciones y eliminar ruidos de grabaciones. La integración con Google Gemini también permite una comunicación más natural y eficiente: el asistente se puede activar simplemente manteniendo pulsado el botón lateral del dispositivo y formulando preguntas.

Modelos de Samsung que recibirán la interfaz One UI 7

Móviles Galaxy S

Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra

Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Móviles plegables Galaxy Z

Galaxy Z Fold6 y Flip6

Galaxy Z Fold5 y Flip6

Galaxy Z Fold4 y Flip4

Galaxy Z Fold3 y Flip3

Tabletas Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+ y Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ y Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE y Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+ y Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024) y Tab S6 Lite (2022)

No obstante, la actualización de la Galaxy Tab S6 Lite (2022) está un poco en el aire, puesto que el comunicado de prensa de Samsung no llega a especificar el año: está confirmado que el modelo de 2024 recibirá One UI 7, pero no queda claro si también estará incluido su lanzamiento anterior. Además, se espera que modelos de la serie Galaxy A se incluyan posteriormente, aunque no hay fecha confirmada todavía.

El despliegue de la capa de personalización One UI 7 comenzará el 7 de abril en algunas regiones, fijando el día 14 de abril en zonas como Singapur. Por tanto, solo es cuestión de semanas que acabe llegando a todos los dispositivos Samsung mencionados en el listado.