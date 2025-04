Ni 'Friends' ni 'The Big Bang Theory', esta es la serie que viene a secuestrar para siempre tu televisión

Pese a ser torpe, egoísta e infantil... todos hemos deseado alguna vez que Michael Scott fuera nuestro jefe, interpretado por un Steve Carell que firma uno de los papeles más icónicos de la comedia televisiva. Si te gustan las series que combinan humor inteligente, absurdo, incómodo y que no se basan en chistes fáciles, sino en situaciones cotidianas que rozan lo surrealista, te vas a reír y mucho.

Esta obra maestra creada por Greg Daniels, adaptación de la serie británica de Ricky Gervais y Stephen Merchant, se emitió desde 2005 hasta 2013 en la cadena estadounidense NBC. Al estar grabada en formato de falso documental, como espectador tendrás la sensación de estar dentro de la oficina, espiando y escuchando conversaciones privadas que no deberías. Pero lo mejor de todo es que los personajes a menudo rompen la cuarta pared, mirando directamente a cámara para comentar lo que está ocurriendo.

Humor único, silencios incómodos y un jefe que odiarás y amarás a partes iguales

La serie retrata el día a día de los empleados de Dunder Mifflin, una empresa ficticia de venta de papel ubicada en Scranton, Pensilvania. Todo gira en torno al excéntrico y narcisista Michael Scott (Steve Carell), el jefe que quiere ser amigo de todos y que busca desesperadamente la aprobación de sus empleados, sin entender que sus intentos por agradar suelen causar justo el efecto contrario. Su equipo incluye a Dwight Schrute (Rainn Wilson), un asistente leal e insufrible, obsesionado con cumplir las reglas, el nihilista Creed Bratton, la cotilla Angela Martin y dos personajes que protagonizan una historia de amor para el recuerdo: el bromista Jim Halpert (John Krasinski) y la recepcionista Pam Beesly (Jenna Fischer), cada uno con su propia personalidad, manías y traumas.

Aunque en sus inicios tuvo audiencias modestas, con el tiempo se convirtió en una serie de culto gracias al boca a boca y al streaming, y a día de hoy presume de un 81% y 89% de aceptación de críticos y audiencia de Rotten Tomatoes, respectivamente. Además, para los miles de usuarios de FilmAffinity se sitúa casi en el top 10 de mejores series del siglo XXI y es la segunda mejor sitcom de la historia, solo superada por la mítica Friends. De hecho, ganó un Premio Emmy a 'Mejor serie de comedia' en 2005 y recibió numerosas nominaciones a lo largo de los años.

El día que caigas en las garras de The Office, entenderás por qué es considerada una de las mejores series de todos los tiempos. Lo mejor es que no tienes ni una, ni dos opciones para verla, sino tres: se encuentra disponible en Netflix, Prime Video y Movistar Plus+. Prepárate para disfrutar de 9 temporadas y 201 capítulos de puro humor absurdo, cada uno con una duración aproximada de 20 minutos.