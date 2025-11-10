Ya no hay excusas para mejorar tu setup: este monitor gaming de Xiaomi con 24 pulgadas y 200 Hz llega a España por menos de 90 euros

Durante estas últimas semanas, el gigante chino Xiaomi está renovando su gama de monitores gaming asequibles, tanto los de la firma REDMI como lo de su marca principal. Una buena prueba de ello es que después de presentar en China el REDMI Gaming Monitor G34WQ 2026, un monitor para gamers de 34 pulgadas y 180 Hz que cuesta menos de 170 euros al cambio, ahora Xiaomi acaba de lanzar en España el Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026, un nuevo monitor gaming de 24 pulgadas a 200 hercios que puede ser tuyo por un precio imbatible: menos de 90 euros.

Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026: características y especificaciones

A pesar de tener un coste realmente contenido, el nuevo Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026 no escatima en diseño, ya que apuesta por unos marcos bastante finos en sus dos laterales y en la zona superior, por una parte trasera con curvas suaves, pero sin luces RGB, por un soporte metálico inclinable de entre -5° y +15° y por un sistema de gestión de cables que dejará tu escritorio libre de ruido visual.

Pero donde realmente destaca el nuevo monitor gaming ultrabarato de Xiaomi es en sus prestaciones, ya que está equipado con un panel IPS de 23,8 pulgadas con resolución Full HD, con un ángulo de visión de 178 grados, con un brillo máximo de 400 nits y con una tasa de refresco de 200 hercios con 1 ms de respuesta GTG, gracias a la cual podrás jugar a shooters con una fluidez de movimientos.

Las principales especificaciones del Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026 Propio

Pero eso no es todo, ya que esta pantalla también integra las tecnologías FreeSync Premium y G-Sync, que se encargan de sincronizar el monitor con la GPU para evitar que aparezcan problemas como el "tearing", los parpadeos o los tirones mientras juegas y cuenta con una profundidad de color del 100% sRGB y el 95% DCI-P3 con 16,7 millones de colores, lo cual lo convierte en un monitor ideal no solo para jugar, sino también para disfrutar de contenido multimedia y editar fotos o vídeos.

En cuanto al resto de características del nuevo Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026, debemos destacar que cuenta con una amplia conectividad que incluye un puerto HDMI, un puerto DisplayPort y una salida de audio y que integra un soporte VESA 75 x 75 milímetros que te permitirá colocarlo en la pared o en un brazo de monitor.

Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026: disponibilidad y precio

El nuevo Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026 ya se puede comprar en España a través de la tienda oficial de la marca por un precio oficial de tan solo 89,99 euros, el cual podrás reducir si te registras por primera vez en la web de Xiaomi, ya la firma china te regala un cupón de 5 euros de descuento.