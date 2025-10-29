Xiaomi rompe el mercado con su nuevo monitor gaming barato: 34 pulgadas y 180 Hz por menos de 170 euros

Xiaomi continúa mejorando su, ya de por sí, extenso catálogo de monitores asequibles para gamers con un nuevo modelo dentro de la marca REDMI. Así después de lanzar, hace algo más de un mes, el REDMI Q 2026, un monitor de gama de entrada con un panel IPS de 120 Hz y un coste inferior a los 100 euros, ahora el gigante chino acaba de presentar en país natal el nuevo integrante de la serie G, un REDMI Gaming Monitor G34WQ 2026 que cuenta con una pantalla curva de 34 pulgadas a 180 hercios y que cuenta menos de 170 euros al cambio.

Características y especificaciones del REDMI Gaming Monitor G34WQ 2026

Lo primero que llama la atención del nuevo REDMI Gaming Monitor G34WQ 2026 es su tamaño, ya que este monitor integra un panel VA curvo de 34 pulgadas que cuenta con una resolución WQHD de 3.440 x 1.440 píxeles, con una tasa de refresco de 180 hercios, con un brillo máximo de 400 nits y con un contraste de 3.500:1.

Pero eso no es todo, porque esta pantalla también es tremendamente colorida, ya que soporta 10 bits de color y cubre un 95% del espacio de color DCI-P3 y un 100% del sRGB.

El panel de 34 pulgadas del REDMI Gaming Monitor G34WQ 2026 tiene una velocidad de refresco de 180 hercios

Además, el REDMI Gaming Monitor G34WQ 2026 tiene una respuesta GTG de 1ms, es compatible con el estándar AMD FreeSync Premium, dispone de una calibración de fábrica de ΔE<2 y se puede colocar en un soporte gracias a la certificación VESA DisplayHDR 400.

Tampoco se queda corto en conectividad este nuevo monitor gaming barato, ya que incorpora dos puertos HDMI 2.0 y otros dos puertos DisplayPort 1.4 que te permitirán conectar hasta 4 equipos distintos.

REDMI Gaming Monitor G34WQ 2026: disponibilidad y precio

El nuevo REDMI Gaming Monitor G34WQ 2026 ya se puede comprar en China por un precio oficial de 1.399 yuanes, unos 169 euros al cambio y esperamos que no tarde demasiado en aterrizar en el mercado global, aunque cuando lo haga lo hará con un precio algo superior, seguramente cercano a los 300 euros.