Ya puedes comprar en España el nuevo Smart TV barato de Xiaomi: diseño sin marcos, panel QLED y Google TV por menos de 160 euros

Hace unos meses Xiaomi lanzó en España su nueva gama de televisores inteligentes TV A Pro 2026, la cual está formada por tres Smart TV de 55, 65 y 75 pulgadas que cuestan, respectivamente, 479 euros, 649 euros y 849 euros.

Todo parecía indicar que esta nueva serie de televisores ya estaba completa, pero el gigante chino la acaba de actualizar, recientemente, con un modelo más compacto y barato. Se trata del nuevo Xiaomi TV A Pro 32 2026, una televisión Smart TV que apuesta por un diseño sin marcos, por un panel QLED y por el sistema operativo Google TV y que llega a España por un precio rompedor: menos de 160 euros.

Xiaomi TV A Pro 32 2026: características y especificaciones

Como podemos leer en el medio especializado Mundo Xiaomi, la compañía con sede en Pekín acaba de lanzar en el mercado global la nueva Xiaomi TV A Pro 32 2026, una televisión que destaca, en primer lugar, por contar con un diseño sin apenas biseles en el que resaltan un marco metálico que la rodea y un doble soporte también metálico que le dan un aspecto realmente premium.

Asimismo, la nueva Smart TV barata de Xiaomi también es bastante compacta, ya que, incluyendo su base, tiene unas dimensiones de 719 × 198 × 469 milímetros y un peso de tan solo 3,2 kilos y, además, dispone de un soporte VESA de 100 × 200 milímetros que te permitirá colocarla en la pared.

En segundo lugar, la Xiaomi TV A Pro 32 2026 nos ofrece unas prestaciones bastante equilibradas, entre las cuales destaca su panel QLED de 32 pulgadas con una resolución HD de 1.366 x 768 píxeles y una tasa de refresco de 60 hercios, ya que no es habitual encontrar este tipo de paneles en teles asequibles.

Además, esta pantalla nos ofrece una gama de colores del 90% DCI-P3, una profundidad de 16,7 millones de colores y un ángulo de visión de 178 grados y cuenta con HDR10, DC dimming y un modo que reduce la dañina luz azul.

Las principales características del Xiaomi TV A Pro 32 2026 Propio

Tampoco se queda coja en el apartado sonoro esta nueva Smart TV de Xiaomi, ya que integra un sistema de audio compuesto por dos altavoces de 10W que son compatibles con Dolby Audio, DTS:X y DTS Virtual:X.

Donde notamos más los recortes es en su interior, ya que bajo el capó del Xiaomi TV A Pro 32 2026 encontramos un procesador Quad-Core Cortex-A53 y una GPU Mali-G31 MP2 que están acompañados de tan solo 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno.

No sucede lo mismo con la conectividad, porque este nuevo televisor asequible de la marca china dispone de Wi-Fi de doble banda 2,4 / 5 GHz y Bluetooth 5.0 en la parte inalámbrica y de 2 puertos HDMI, un puerto USB 2.0 y un puerto Ethernet en lo que respecta a sus conexiones físicas.

A nivel de software, la Xiaomi TV A Pro 32 2026 llega con Google TV como sistema operativo, algo que te asegura que podrás instalar fácilmente cualquier aplicación disponible en la Play Store y usar su Chromecast integrado para compartir contenidos de tu móvil a la TV.

Xiaomi TV A Pro 32 2026: disponibilidad y precio

La nueva Xiaomi TV A Pro 32 2026 ya se puede comprar en España a través de la tienda online de la marca para el mercado global en un único color gris por un precio oficial de 159 euros, un coste realmente ajustado para una televisión inteligente con unas especificaciones bastante completas.