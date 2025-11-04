Xiaomi lanza su cerradura inteligente más avanzada: dos cámaras, pantalla integrada, más autonomía y una docena de métodos de desbloqueo

Xiaomi no para de renovar su catálogo de dispositivos inteligentes para el hogar con nuevos productos, ya que después de lanzar en el mercado global el Xiaomi Smart Graphene Heater, un calefactor de grafeno que es capaz de calentar una estancia en tan solo 3 segundos, ahora el gigante chino acaba de anunciar su cerradura inteligente más avanzada hasta la fecha, una Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro que destaca por contar con un sistema de cámara dual, con una pantalla integrada, con una batería de mayor capacidad que los modelos previos y con una docena de métodos de desbloqueo diferentes.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro, toda la información

Lo primero que llama la atención de la Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro es que apuesta por un diseño elegante y minimalista que se adapta a la perfección a todo tipo de puertas y que no llama demasiado la atención gracias a su color oscuro.

Pero lo más interesante de esta nueva cerradura inteligente de Xiaomi se encuentra en su interior, ya que está equipada con un sistema de doble cámara, formado por una cámara de 3 megapíxeles con un amplio campo de visión y una cámara secundaria de 2 megapíxeles, que es capaz de ofrecernos una visión clara de la entrada de nuestra casa reduciendo al máximo los puntos ciegos.

Además, la nueva Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro está equipada con una pantalla de 3,97 pulgadas que te permite visualizar, en tiempo real, lo que hay al otro lado de la puerta y con una nueva batería de 6.870 mAh que promete una autonomía de más de 6 meses.

La Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro integra dos cámaras para ver claramente quien está al otro lado de la puerta Xiaomi

Asimismo, esta nueva cerradura inteligente de Xiaomi dispone de hasta 12 métodos diferentes de desbloqueo, entre los que debemos destacar reconocimiento facial mediante IA, lectura de venas de la palma, sensor de huella dactilar, NFC, Bluetooth, contraseñas numéricas e incluso la clásica llave física.

Por supuesto, la Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro se puede configurar y controlar desde la app Xiaomi Home, pudiendo ver las cámaras en tiempo real directamente desde nuestro smartphone.

Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro: disponibilidad y precio

La nueva Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro ya está disponible para su compra en China por un precio oficial de 2.899 yuanes, unos 353 euros al cambio y todavía no sabemos si esta cerradura inteligente aterrizará en el mercado global o si, por contra, será uno de esos productos que no salen del mercado chino.