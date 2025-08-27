La herramienta definitiva para la vuelta al cole es esta tablet de HUAWEI a un precio insuperable

Hay una idea, casi un sueño, que ha perseguido a estudiantes y profesionales durante la última década: la de tener un único dispositivo que pueda reemplazar por completo la mochila. Un lienzo digital donde poder leer sin forzar la vista, escribir con la misma naturalidad que sobre el papel, y organizar todo nuestro conocimiento sin perder ni un solo apunte. He probado incontables tablets que han intentado cumplir esa promesa, pero siempre me he topado con los mismos muros: pantallas que son espejos bajo la luz de un flexo, y una sensación al escribir con el lápiz que se parece más a patinar sobre hielo que a tomar notas de verdad.