Jeff Bezos, fundador de Amazon, apoya a Elon Musk: "No puedes conocerlo solo por su personaje público"

Estar cada día bajo el foco mediático puede suponer un nivel de exposición difícil de gestionar. No obstante, existen figuras en la actualidad que parecen moverse como pez en el agua en ese escenario, aunque tanta visibilidad pueda hacer que su imagen se distorsione.

Confundir la imagen pública con la personalidad global de una persona es un error en el que es muy fácil caer. Del mismo modo, existe una tendencia a asimilar la visión pública de una persona y extrapolarla a la imagen corporativa de los negocios que tiene detrás, cuando deberían ser terrenos separados.

Diferenciar entre la persona y el personaje

Entre esos protagonistas recurrentes que cada día copan espacio en los medios encontramos a Elon Musk. Controvertido donde los haya, el dueño de X se muestra seguro de la imagen que proyecta, aunque esta pueda derivar en una interpretación errónea de lo que es como persona en su conjunto. Sobre ello habló precisamente Jeff Bezos, tratando de establecer las diferencias entre el Musk personaje público y el Musk más personal.

En una entrevista concedida al podcaster Lex Fridman a finales de 2023, Bezos no dejó pasar la oportunidad de recalcar la necesidad de separar la imagen pública de la personalidad al hablar de Elon Musk, y eso que por aquel entonces todavía no había logrado la relevancia mediática actual: “Realmente no conozco muy bien a Elon Musk. Conozco su imagen pública, pero también sé que no se puede conocer a nadie por su imagen pública. Puedes pensar que sí, pero te garantizo que no”, manifestaba rotundo Bezos. Lo cierto es que en contra de la imagen de Musk también van las palabras de sus más estrechos colaboradores, como Jared Birchall.

Para el fundador de Amazon resultaba injusto tratar de menoscabar las aptitudes de Musk basándose en la imagen que proyectaba en sus apariciones públicas y dejando de lado todo lo que estaba logrando con dos compañías con un éxito arrollador: “A juzgar por los resultados, debe ser un líder muy capaz. Es imposible tener Tesla y SpaceX sin un líder capaz. Es imposible”, reconocía.

Tal vez Jeff Bezos hablaba de Elon Musk, o puede que lo hiciera pensando también en su caso particular, puesto que a renglón seguido no podía evitar hacer un paralelismo entre la figura del empresario canadiense y la suya propia: “Creo que en muchos de estos proyectos tenemos ideas muy afines, así que, ya sabes, no digo que seamos idénticos, pero creo que tenemos ideas muy afines”, concluía Bezos.

Sea como sea, también habría que poner sobre la mesa, al hilo de la reflexión de Jeff Bezos, una variante extra: la provocación que en muchas ocasiones parece premeditada en las actuaciones de Elon Musk. Para el magnate canadiense, la importancia del prestigio social está en un plano secundario a la vista de los problemas con los que debe lidiar ahora en materia arancelaria o política.