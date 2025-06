Mark Zuckerberg rompe el mercado con su nuevo y oscuro plan: "Es como el equivalente de la IA al Plan Marshall"

El esfuerzo por alcanzar a la competencia en cuanto a inteligencia artificial se refiere no está teniendo el progreso deseado por Mark Zuckerberg en Meta. Tal vez fruto de la continua necesidad de subsanar problemas relativos a incursiones ilegítimas en la privacidad de los usuarios, lo cierto es que Meta está lejos de OpenAI o Google en este ámbito.

Parece ser que a la compañía matriz de Facebook o Instagram no le basta con acceder a los datos de los usuarios para entrenar a su modelo de IA y para revertir esa situación, según la información publicada por The New York Times, se plantea incorporar parte de la empresa emergente Scale.AI, con su fundador, Alexandr Wang a la cabeza.

15.000 millones de inversión para llegar a la inteligencia artificial general

En un primer momento el objetivo por parte de Meta parecía estar puesto en la creación de un grupo de medio centenar de investigadores con la vista puesta en lograr un ente que fuera el primero en alcanzar la inteligencia artificial general (AGI), aquella que aglutina todo el conocimiento humano. Pero en paralelo a ello, Mark Zuckerberg cuenta con destinar una cantidad de 15.000 millones de dólares a hacerse con el control del 49% de Scale.AI, según publica The Information. Apuesta arriesgada y objetivo ambicioso, aunque lejano según expertos como Yann LeCun.

Lo cierto es que la capacidad económica de Meta está fuera de toda duda y su ambición le podría permitir realizar tal desembolso sin problemas. La polémica tras salir a la luz estas informaciones radica en la fama de Scale.AI, quien se ha visto inmersa en acusaciones de uso de mano de obra esclava en países tercermundistas para la extracción y etiquetado de datos que luego venden a las compañías para que entrenen a sus modelos de inteligencia artificial.

El posible acuerdo entre Meta y una compañía con el historial de Scale.AI ha provocado reacciones en el sector tecnológico y, entre ellas, una de las más llamativas ha sido la del escritor tecnológico Ed Zitron. El experto no dudó en comparar a través de la red social Bluesky el movimiento que pretende Meta con la ambición que mostró Estados Unidos a la hora de lanzar el Plan Marshall, con el que pretendía ayudar a la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y que es visto como un modo de expansión económica y a nivel propagandístico y de subordinación: "Es como el equivalente de la IA al Plan Marshall", afirmó tal como podemos ver.

La publicación de Ed Zitron en la red social alternativa a X Bluesky

A la luz de todas las informaciones recogidas, parece claro que existe un movimiento por parte de Meta para hacerse, a golpe de talonario, con un grupo con experiencia y conocimientos como para dar un impulso fundamental a su departamento de inteligencia artificial y a su modelo de lenguaje Llama 3. Que lo haga a través de asociarse con una empresa con una dudosa reputación y ética es algo que quedará solo a juicio de Mark Zuckerberg, quien tal vez conozca la frase que dice que el fin justifica los medios.