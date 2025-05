Kate Crawford, experta en IA, lo tiene claro sobre la Inteligencia Artificial General: "Creo que es una distracción, un término de marketing"

Existen expresiones y términos que se hacen poco a poco un hueco en nuestro día a día. Una de las más leídas, escuchadas, vistas y escritas en los últimos años es la que hace referencia a la inteligencia artificial, presente ya incluso en acciones rutinarias.

Esas nuevas formas léxicas que se adoptan luego tienen una familia semántica completa a su alrededor que también se crea su propio espacio: primero en grupos reducidos o especializados y luego pasando al vocabulario general.

Kate Crawford ve la AGI como mero reclamo

Un claro ejemplo de ello lo tenemos con la expresión inteligencia artificial general, aquella que se refiere al momento en que la IA sea capaz de adoptar todo el conocimiento existente. Para algunos expertos, se trata solo de bautizar un momento que antes o después acabará llegando, mientras que otras voces como la de Kate Crawford lo consideran una mera etiqueta publicitaria o algo todavía muy lejano como Yann LeCun.

Kate Crawford es una destacada investigadora internacional sobre las implicaciones sociales de la inteligencia artificial y su labor avala que grandes medios de comunicación quieran contar con ella en conferencias sobre la materia. Así sucedió el pasado 23 de abril cuando formó parte de la Cumbre TIME 100 que la prestigiosa revista estadounidense organizó en la ciudad de Nueva York.

En su intervención, Crawford no dudó en señalar que la expresión inteligencia artificial general (AGI) se encuentra lejos de convertirse en algo tangible y que no puede ser considerada más que un eslogan por el momento: “Creo que la IA general es una distracción. Se ha convertido en un término de marketing. No hay un punto de referencia para determinar cuándo alcanzaremos la IA general”, expuso la académica.

Y es que, a juicio de Kate Crawford, se está desviando el centro del que debería ser el objetivo real de la evolución de la inteligencia artificial. Crawford siempre ha defendido una implicación superior en cuanto a los desafíos sociales y considera que esa línea a la que deberían tender sus próximos pasos. Esta idea difiere ligeramente de la visión, por ejemplo, de Sam Altman, CEO de OpenAI, muy centrado en el avance científico.

Para una experta como Crawford, resulta intrigante el hecho de que no se esté avanzando en esa dirección y dejaba una reflexión en el aire al respecto durante la conferencia organizada por Time: “Deberíamos plantearnos otra pregunta: ¿estamos creando sistemas de IA que realmente beneficien a todos, que fomenten la autonomía social y la igualdad, y que aborden problemas fundamentales como el cambio climático y el colapso de las instituciones democráticas?”, enfatizaba la autora del libro Atlas de IA.

La intervención de Kate Crawford remueve algunos de los conceptos olvidados a la hora de pensar en los avances de la inteligencia artificial. Lo que actualmente parece ser una mera carrera para ver qué compañía llega antes y más lejos ha hecho olvidar algo importante y es que, a ojos de Crawford, tras esa evolución debería estar el bien de los seres humanos. “¿Cuándo crearemos una IA que realmente beneficie a todos?" Fue la pregunta que dejó en el aire la académica australiana y que debería servir como reflexión a todos los actores implicados.