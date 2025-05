Mejor que 'Fallout', esta sangrienta serie de Prime Video es una absoluta joya

En los últimos años, han llovido las series de superhéroes, pero pocas (por no decir ninguna) han conseguido lo mismo que esta: romper con todos los moldes. Creada en el año 2019 por Erick Kripke (Supernatural) y basada en el cómic de culto de Garth Ennis y Darick Robertson, esta atrevida producción de Amazon se ha convertido en un fenómeno global gracias a su forma tan particular de hablar del poder, la fama y lo podrido que puede estar todo por dentro.

La crítica la aplaudió desde el principio y el público no tardó en subirse al carro, y por ello no es de extrañar que a día de hoy presuma de un 93% y 76% de aprobación en la web de reseñas Rotten Tomatoes, respectivamente. Los elogios son unánimes: todos adoran su sátira social y, especialmente, la icónica interpretación de Antony Starr como Homelander, un villano tan carismático que hasta da miedo. Con el paso del tiempo, se ha ganado ser en una de esas series que no se olvidan fácilmente: ha generado spin-offs, ha aumentado su audiencia temporada tras temporada y hasta se ha colado entre las cinco producciones más vistas de la plataforma de Amazon.

¿Y si los superhéroes, en vez de salvar el mundo, lo destruyeran con su arrogancia?

Lejos del idealismo de los cómics tradicionales, esta serie retrata un mundo donde los superhéroes existen de verdad, pero en vez de ser los típicos salvadores desinteresados, son celebridades que van de la mano del ego, la corrupción y la impunidad. Bajo la superficie de sus trajes relucientes y sonrisas perfectas, se esconden personas capaces de cualquier cosa para mantener su fama y poder. Además, están controlados por una gran corporación que se encarga de limpiar su imagen, ocultar sus errores y convertirlos en productos rentables, manejando así todo lo que el público ve de ellos.

Frente a todo ese sistema, un grupo de personas comunes, cansadas de tanto abuso, decide enfrentarsea los intocables y desenmascararlos. Sin poderes, pero con toda la determinación del mundo, se enfrentan a un sistema que parece imposible de vencer. Con un enfoque sarcástico y oscuro, esta serie mezcla acción, violencia descarnada, humor negro y una buena dosis de crítica social para desmontar el mito del superhéroe perfecto. Además, va mucho más allá de sus impactantes escenas que te dejan con la boca abierta, pues te invita a reflexionar sobre el poder, la fama y lo fácil que es mirar hacia otro lado cuando los ídolos dejan de ser lo que parecen.

No cabe la menor duda: 'The Boys' es una de las series del momento, y comprobarás el porqué de su éxito en cuanto empieces a disfrutar las 4 temporadas y 32 capítulos que tiene, cada uno con una duración aproximada de 60-70 minutos. Para ello, solo necesitarás una cosa: tener acceso al catálogo de Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, ya que además está confirmada la temporada 5, que será la última de la serie.