Mejor que 'The Last of Us', esta serie postapocalíptica está en streaming y ya ha terminado

Creada y dirigida por Jim Mickle y Beth Schwartz, esta serie tiene detrás a Robert Downey Jr. y Susan Downey como productores ejecutivos, lo que ya es una primera garantía de calidad. Si te gustan los vínculos padre-hijo, tipo Joel y Ellie en The Last of Us, aquí vas servido con una historia que evoluciona de forma preciosa, protagonizada por dos completos desconocidos que no tienen nada que ver. Además, es una delicia visual con paisajes naturales impresionantes de Nueva Zelanda, híbridos muy bien diseñados y una fotografía cuidada.

Aunque está basada en el cómic homónimo de Jeff Lemire (publicado por DC Comics bajo el sello Vertigo), mucho anterior al COVID-19, la serie se lanzó en plena pandemia, por lo que muchas escenas sobre el virus y el miedo social resultaron más impactantes para el público. Sin duda, para mí lo mejor es que, a pesar de partir de un mundo postapocalíptico que ya hemos visto en infinidad de ocasiones, no te arrastra al drama oscuro: apuesta por la esperanza, la bondad y la inocencia de un protagonista al que es imposible no querer en los primeros cinco minutos.

Esta no es la típica historia del fin del mundo que has visto mil veces

En un mundo devastado por una misteriosa pandemia que diezmó a la humanidad y dio origen a criaturas híbridas, esta serie narra el viaje de Gus (Christian Convery), un niño de 10 años con rasgos de ciervo, pero un corazón inocente. Tras crecer con su padre en un refugio forestal, la muerte de este lo obliga a aventurarse al exterior, donde descubre un planeta transformado: ciudades en ruinas, sociedades paranoicas que culpan a los híbridos de la catástrofe y grupos armados que los quieren dar caza. Su encuentro con Jepperd (Nonso Anozie), un vagabundo solitario, marca el inicio de una alianza improbable: juntos recorren caminos hostiles, desde bosques encantados hasta laboratorios abandonados, mientras buscan a la madre de Gus y respuestas sobre sus orígenes.

Fue nominada a los BAFTA, Satellite Awards y DGA en varias cateogrías, y aunque no consiguió llevarse a casa ninguna estatuilla, puede estar orgullosa de la espectacular recepción que tuvo y sigue teniendo. En Rotten Tomatoes, una de las plataformas con mejor reputación del sector audiovisual, recibe un 92% de aceptación los críticos y un notable casi alto de la audiencia, con un 78% de valoraciones positivas. Una nota muy parecida se lleva en IMDb (7,7 sobre 10), mientras que en la exigente FilmAffinity sus usuarios le dan una puntuación más baja (6,5 sobre 10), pero la incluyen en el ranking de mejores series de 2021.

No te arrepentirás de haberle dado una oportunidad a 'Sweet Tooth: El niño ciervo', te lo aseguramos. Esta serie, que se encuentra disponible de forma exclusiva en el catálogo de Netflix, puso su punto y final el verano pasado, así que no vas a quedarte colgado. Tienes a tu entera disposición 3 temporadas y 24 capítulos en total, con una duración aproximada de 40-50 minutos cada uno.