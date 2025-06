Una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia está en Prime Video y la tienes que ver

Dirigido por Roger Donaldson (No Way Out), este filme llegó a las salas de cine en 1995 dispuesto a mezclar ciencia ficción de laboratorio, terror visceral y un elenco de lujo, capitaneado por el ganador del Oscar Ben Kingsley, Michael Madsen y Natasha Henstridge, que era una completa desconocida hasta ese momento. Aunque algunos la vieron como una versión cutre de Alien, merece la pena ser testigo de este cóctel de ideas locas.

El trabajo de H.R. Giger en el diseño del alienígena le da un toque visual único y aterrador que sigue destacando incluso a día de hoy, casi 30 años después. Si bien es cierto que la crítica fue tibia, con solo un 42% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, y únicamente recibe el aprobado del público en la plataforma de IMDb (con un raspado 5,9 sobre 10), la taquilla respondió de forma muy distitna: recaudó 113 millones de dólares con un presupuesto de solo 35. En definitiva, si te gusta la época dorada de la ciencia ficción y el terror, la vas a disfrutar seguro.

La curiosa mezcla de 'Instinto básico' y 'Alien' es el thriller biológico más inquietante de los 90

Cuando un equipo de científicos (entre ellos Ben Kingsley) recibe una señal de origen extraterrestre y un mensaje con instrucciones muy específicas, se ponen a investigar y toman la decisión de mezclar material genético humano con ADN alienígena para crear algo totalmente revolucionario. Se trata de Sil, un híbrido de humano-alienígena que crece a un ritmo acelerado y desarrolla habilidades sobrehumanas y violentas. Sin embargo, este experimento sale terriblemente mal (spoiler esperado) y escapa del laboratorio, convirtiéndose en un peligro público en la ciudad de Los Ángeles. Sil, ahora convertida en una mujer adulta (Natasha Henstridge), intenta reproducirse desesperadamente con un hombre para propagar su especie, lo que supone una amenaza mortal para la humanidad.

Entonces, un variopinto grupo formado por una bióloga (Marg Helgenberger), un antropólogo (Alfred Molina), un psíquico (Forest Whitaker) y un mercenario (Michael Madsen) es reclutado para localizar y eliminar a Sil antes de que sea demasiado tarde. Pero ella no lo pondrá nada fácil: utiliza su inteligencia, fuerza y capacidad regenerativa para evadir a sus perseguidores, dejando un rastro de muertes a su paso. La película juega con el miedo a lo desconocido y plantea hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando la ciencia se cruza con lo imprevisible.

Si te ha llamado la atención su argumento, toma nota de esto. La película se llama 'Species' y se encuentra disponible dentro del catálogo de Prime Video, la plataforma de Amazon. Dura menos de dos horas, concretamente 108 minutos, así que puedes verla en cualquier ratito que tengas libre y busques algo de entretenimiento.