Nothing Phone (3) confirmado: será el primer flagship de la marca y costará cerca de 1000 euros

El evento "The Android Show: I/O Edition" nos está dejando muchas notiicias interesantes, ya que, además de que Google haya anunciado que la versión estable de Android 16 llegará a los prirmeros Samsung Galaxy este verano, el máximo dirigente de Nothing también ha aprovechado la ocasión para confirmar que el nuevo Nothing Phone (3) será su primer flagship premium y tendrá un precio cercano a los 1.000 euros.

El Nothing Phone (3) se unirá al club de los smartphones premium de 1.000 euros

Como nos confirman desde el medio 9to5Google, en una especie de escena postcréditos durante "The Android Show: I/O Edition", Google compartió un breve vídeo titulado "Device Showcas" donde se puede ver al CEO de Nothing, Carl Pei, haciendo un repaso de los hitos logrados por su firma y confirmando que el nuevo Nothing Phone (3) será el primer flagship de la fima y que se lanzará oficialmente este verano.

En este sentido, en este breve clip que te dejamos bajo estas líneas, el director ejecutivo de Nothing ha revelado que el Nothing Phone (3) será su "primer auténtico smartphone insignia" y que contará con "materiales de primera calidad, importantes mejoras de rendimiento y un software que realmente sube el nivel".

Pero eso no es todo, ya que Carl Pei también ha revelado que su primer flagship premium llegará al mercado con un precio que se situará "en torno a las 800 libras", lo que quiere decir que, aplicando el tipo de cambio actual, el nuevo Nothing Phone (3) debería aterrizar en el mercado europeo con un precio aproximado de unos 930 euros.

Pero como a este coste hay que sumarle los impuestos correspondientes, lo más lógico es que el Nothing Phone (3) llegue a España con un precio oficial que se situará muy cerca de los 1.000 euros.