Este robot aspirador con Wi-Fi y hasta 120 minutos de autonomía es un chollo por menos de 100 euros

Puede que Lefant no sea una marca tan conocida como Xiaomi o iRobot, pero sus aspiradoras son un éxito en ventas. Sin ir más lejos, el Lefant M210P tiene más de 18.500 valoraciones en Amazon, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Pues bien, dicho robot aspirador está a precio de derribo al tener un gran descuento por tiempo limitado, así que es un buen momento para comprarlo.

El Lefant M210P tiene un precio de venta recomendado de 289,99 euros, pero actualmente está disponible por 89,99 euros en Amazon. No hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar pasar, sobre todo si tenemos en cuenta que hay pocos robots aspiradores por menos de 90 euros que estén a la altura en cuanto a características. Si finalmente decides comprarlo te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Ahorra 200 euros comprando el robot aspirador Lefant M210P en Amazon

Al igual que otros robots aspiradores de Lefant este también cuenta con tecnología FreeMove 3.0 que se encarga de detectar cualquier obstáculo de forma precisa. De hecho, es capaz de detectar escaleras y evitar caídas. Además, al detectar una alfombra aumenta la potencia automáticamente. A esto hay que añadir 6 modos de limpieza que puedes ir alternando de forma rápida y sencilla, ya sea desde el mando a distancia o bien usando el móvil. Para esto último hay que instalar una aplicación y conectarlo vía Wi-Fi.

A nivel de diseño es un robot aspirador compacto y pequeño. Solo mide 28 centímetros de diámetro y 7,8 centímetros de grosor. Por lo tanto, ha sido diseñado para llegar a los rincones más difíciles. Por otro lado, y pasando a la autonomía, decir que lleva una batería que ofrece hasta 120 minutos de uso continuo. Cuando le queda poca autonomía se va automáticamente a la base de carga.

Como puedes ver, es un robot aspirador muy completo. Es más, podríamos decir que no tiene competencia ahora que solo cuesta 89,99 euros. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta o se agote, no te arrepentirás. Pocos robots aspiradores ofrecen tanto por tan poco.

