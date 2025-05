No es un iPad, pero tiene pantalla 3K, 144 Hz y más batería por mucho menos

Hay dispositivos que no necesitan prometer revoluciones para destacar. Basta con afinar bien cada detalle, entender qué busca realmente el usuario y construir algo equilibrado, potente y fácil de usar. Cuando eso ocurre, el resultado no solo compite con los grandes nombres del sector, sino que pone en evidencia que a veces lo más interesante no es lo más conocido.

Es la sensación que me da la tablet HONOR MagicPad 2, que parece diseñada para quienes quieren hacer de todo y no quieran tener que elegir entre trabajar, estudiar, ver películas o tomar notas, porque quieren un dispositivo todoterreno que permita hacer esto y más. La mejor parte es que la podemos comprar rebajada y ahorrarnos 199 euros respecto a su precio oficial de 599 euros, que es el que indica en la web de HONOR.

La HONOR MagicPad 2 tiene una pantalla que da gusto mirar

Efectivamente, el punto fuerte de esta tablet HONOR es su pantalla de 12,3 pulgadas que ofrece una increíble resolución 3K, infinitamente superior a la de cualquiera de los mejores móviles del mercado. Y no solo nos asegura una excelente calidad de imagen sino que su tasa de refresco de 144 Hz nos dice que va a responder rapidísimo a cualquier cambio en el panel, así que la fluidez será otro aspecto seguro.

Esta pantalla está montada en un cuerpo ligero que hacen de esta una tablet cómoda de utilizar, incluso en largas jornadas. Piensa que ha sido fabricada en fibra y que tiene un cuerpo metálico especialmente resistente al desgaste. Esta combinación le otorga 555 gramos de peso y un grosor de solo 5,8 mm. Aunque podrían parecer cifras a las que, a priori, no les daríamos mucha importancia, es importante tenerlas en cuenta porque pueden cambiar por completo la experiencia que tengamos con esta tablet y, por lo tanto, nuestro grado de satisfacción hacia ella.

De poco nos serviría una pantalla tan bestia como esta si nuestra tablet no pudiese ejecutar aplicaciones con fluidez. Pero está claro que lo hará gracias a su procesador Snapdragon 8s Gen 3, especialmente equilibrado que ofrece un rendimiento excelente y una muy buena eficiencia energética. Esta versión, además, viene con 12 GB de RAM para que todo funcione con agilidad y sin tiempos de espera, y con 256 GB de almacenamiento interno para que tengas espacio más que suficiente para guardar en ella todos los documentos que necesites e instalar aquellas aplicaciones imprescindibles para ti.

Decirte también que esta tablet cuenta con un sistema de 8 altavoces con calibración HONOR Histen, para proporcionar una experiencia inmersiva tanto en la reproducción de contenido multimedia como en las videollamadas. Además, sus 10.050 mAh te permitirán utilizarla durante todo el día sin estar sufriendo porque se apague. Como ves, el equilibrio de esta tablet HONOR MagicPad 2 entre ligereza, potencia y batería hace que no sea descabellado pensar en ella como un sustituto real de un portátil para muchos usuarios.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.