Lo nuevo de James L. Brook ('Los Simpson', 'Mejor... imposible') tiene a Woody Harrelson y Jamie Lee Curtis como protagonistas

Le debemos mucho más de lo que nos creemos a James L. Brooks, responsable de algunas de las comedias más influyentes y queridas del cine y la televisión norteamericanas. Su firma está detrás de títulos como Mejor... imposible, La fuerza del cariño, Noticias de televisión y, por supuesto, Los Simpson, serie que cocreó y produjo durante décadas.

Ahora, tras quince años sin ponerse tras las cámaras, Brooks regresa con Ella McCay, su séptima película como director y una de las grandes apuestas de 20th Century Studios para la próxima temporada de premios.

Gobernadora e hija

Ella McCay llegará a los cines de Estados Unidos en diciembre, aunque en España no la veremos hasta enero de 2026, y contará con un reparto de lujo encabezado por Emma Mackey, que dará vida a una joven e idealista política que debe lidiar con el caos que supone equilibrar su vida familiar y su exigente carrera mientras se prepara para asumir el cargo de su mentor, el veterano gobernador del estado.

Grandes nombres

Entre los nombres destacados del reparto encontramos a Jamie Lee Curtis, que atraviesa una etapa especialmente activa. La actriz, ganadora del Oscar por Todo a la vez en todas partes, estrena en cines este 8 de agosto la comedia Ponte en mi lugar de nuevo, nueva versión del clásico de intercambio de cuerpos que protagonizó en 2003 junto a Lindsay Lohan.

Además, hace no demasiado la vimos en The Last Showgirl, un drama independiente que explora la vida de una bailarina retirada en Las Vegas y en un futuro se pondrá nada menos que en la piel de Jessica Fleycher en una nueva Se ha escrito un crimen.

Por su parte, Woody Harrelson también vive un momento dulce en la gran pantalla. El actor protagonizará a finales de este mes Sin oxígeno, un asfixiante thriller que narra la historia real de un buzo atrapado en el fondo del Mar del Norte tras un accidente, y más adelante también podremos verle en la tercera parte de Ahora me ves.

En Ella McCay, todos ellos compartirán escena con otros nombres como los de Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks, Albert Brooks y el propio Brooks en un reparto que mezcla veteranía con nuevas voces del cine más actual.