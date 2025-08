Solo hay una serie médica más emotiva que 'Antomía de Grey', y es exactamente la que tienes en mente

¿Qué pasaría si el hospital más antiguo de EE. UU. decidiera dejar de seguir las normas para empezar a escuchar a las personas? Eso es lo que propone esta serie inspirada en una historia real, que habla de medicina y de casos complejos, evidentemente, pero también de agallas, compasión y sistemas que necesitan una cura urgente. Si creías que ya habías tachado de tu lista todas las series de este estilo, échale un buen vistazo, porque quizás te falte por ver la mejor ficción de médicos.

Basada en la experiencia del doctor Eric Manheimer, quien fue director del hospital Bellevue de Nueva York, este drama médico se ganó poco a poco el corazón del público, sin grandes alardes ni tramas imposibles. Durante sus cinco años en antena, desde 2018 hasta 2023, no arrasó en premios ni generó fenómenos virales, pero se ganó su lugar en las principales webs de reseñas: en IMDb mantiene un sólido 8 sobre 10 con más de 51.000 votos, y en FilmAffinity ronda el 6,4. Puede que no tenga el bombo de otras, pero sí algo más difícil de conseguir: autenticidad.

¿Cómo puedo ayudar de verdad a otras personas?

La serie comienza con la llegada del Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold) al New Amsterdam, un hospital público en decadencia que necesita algo más que reformas: necesita recuperar su alma. Con escasos recursos y un equipo agotado, Max propone un enfoque radicalmente humano: dejar de hablar de normas y empezar a centrarse en lo único que importa, los pacientes. Desde presidiarios hasta inmigrantes sin papeles, pasando por situaciones tan inverosímiles como tratar al mismísimo presidente de Estados Unidos, el hospital se convierte en un espacio donde todo puede pasar.

No obstante, el cambio no es solo institucional. Max arrastra su propia batalla personal: un cáncer que oculta mientras intenta reconstruir su matrimonio y no perder la fe en el sistema. La serie no se limita a mostrar operaciones y diagnósticos, sino que se mete de lleno en temas espinosos como el racismo médico, la salud mental o la desigualdad en el acceso a tratamientos. Incluso aborda la pandemia de COVID-19, algo poco habitual en ficciones de este tipo. Es, en definitiva, un drama que pone en primer plano lo que muchas veces la medicina olvida: a las personas.

Aunque ha pasado por varias plataformas de streaming, actualmente 'New Amsterdam' solo está en el catálogo de Movistar Plus+. Es una de esas series que te acompañarán durante meses antes, dejándote con la lagrimilla colgando antes de dormir y marcándote para siempre: prepárate para disfrutar de 5 temporadas y un total de 89 episodios, con una duración media de unos 45 minutos cada uno.