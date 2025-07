Olvida 'House' y 'The Good Doctor': este drama médico de época con Clive Owen es puro cine en cada plano

Antes de que las series médicas se llenaran de fórmulas repetidas, esta rompió todos los esquemas. Estrenada en 2014 y dirigida por Steven Soderbergh en todos sus episodios, es puro cine disfrazado de televisión. Con un Clive Owen en uno de los papeles más intensos de su carrera, interpretando a un cirujano brillante y adicto a la cocaína en una época en la que era legal, inspirado en las primeras figuras que revolucionaron la medicina a principios del siglo XX.

Su estética también marcó un antes y un después: Soderbergh optó por rodar con luz natural y lentes que imitan la fotografía antigua, creando una atmósfera tan única que hoy se analiza en escuelas de cine. En cuanto a su recepción, brilla con un 7,7/10 en FilmAffinity, un 8,4/10 en IMDb y más de un 90% de valoraciones positivas de críticos y audiencia en la web de reseñas de Rotten Tomatoes, cifras que confirman su estatus de joya infravalorada. Duró solo dos temporadas, pero demostró que la televisión podía aspirar a la grandeza del cine. Y cuidado: sus escenas quirúrgicas son tan realistas que muchos espectadores confesaron que en algún momento tuvieron que apartar la mirada.

Una inmersión en el nacimiento de la cirugía moderna

Ambientada en la Nueva York de 1900, la trama nos traslada directamente al Hospital Knickerbocker, epicentro de los avances médicos en una época en la que cada operación era un riesgo, y la mortalidad una amenaza constante. Al frente está el Dr. John W. Thackery (Clive Owen), un cirujano brillantey visionario cuya obsesión por innovar lo convierte en pionero... pero también en rehén de sus propias adicciones. Mientras experimenta con técnicas radicales en un tiempo sin antibióticos ni anestesia efectiva, el hospital se convierte en escenario de tensiones entre ciencia, moral y supervivencia.

Todo se complica con la llegada del Dr. Algernon Edwards (André Holland), un cirujano afroamericano formado en Europa, quien añade un pulso social tan intenso como el médico al desafiar las rígidas normas raciales del sistema. Entre operaciones clandestinas, avances improvisados y luchas internas, la serie explora no solo el nacimiento de la cirugía moderna, sino también el precio personal y ético de quienes estaban dispuestos a cambiarlo todo. Prepárate para vivir una inmersión en el caos controlado, donde el progreso y la ambición se enfrentan cara a cara con el prejuicio y la muerte.

Si te gustan las series médicas, no haber visto 'The Knick' debería ser pecado capital. Como hemos dicho, son solo 2 temporadas y 20 capítulos en total, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Eso sí, para poder disfrutar de ella vas a necesitar tener una suscripción a HBO Max o Movistar Plus+, las únicas plataformas que la ofrecen a día de hoy en su catálogo.