Si creías que el terror psicológico tenía límites, Yorgos Lanthimos viene a destrozarlos en streaming

Yorgos Lanthimos nunca ha sido amigo de lo convencional, y quizás los últimos en descubrir sus encantos lo sepan por Pobres criaturas (2023) o Kinds of Kindness (2024), pero el director griego firmó aquí su apuesta más perturbadora hasta hoy. Estrenada en 2017 y premiada con el 'Mejor Guion' en Cannes, la película reunió a dos superestrellas de Hollywood en una historia que mezcla tragedia griega, suspense clínico y un humor tan negro que llega a incomodar.

Su puntuación en Rotten Tomatoesronda el 80% de valoraciones positivas de la crítica y 63% del público, pero más allá de las cifras, se ha ganado la fama de ser una experiencia cinematográfica extrema, de esas que dividen a los espectadores: fascinación o rechazo, sin término medio. Parte de esa sensación se debe a las obsesiones de Lanthimos: ordenó a los actores recitar los diálogos con entonación neutra para crear un clima antinatural, y llegó a alterar la iluminación en pleno rodaje para proyectar sombras imposibles. Cada plano respira frialdad y tensión, y el resultado no es solo una película, sino un ritual inquietante que te persigue mucho después de que acaben los créditos.

Un cirujano, una deuda y una familia al borde del abismo

Steven Murphy (Colin Farrell) es un prestigioso cirujano cardíaco que vive en una especie de burbuja de éxito junto a su familia, compuesta por su esposa Anna (Nicole Kidman) y sus dos hijos, Kim y Bob. Su vida transcurre entre rutinas perfectas y cenas elegantes, hasta que establece una relación aparentemente inofensiva con Martin (Barry Keoghan), un adolescente solitario cuyo padre murió en una de sus operaciones. Y aquí es donde todo se retuerce, porque lo que comienza como un gesto de compasión de Steven, pronto adquiere un tono inquietante: Martin se infiltra cada vez más en la familia, con intenciones ocultas y ejerciendo una presión que transforma la cordialidad en amenaza.

A partir de ahí, la película se adentra en un territorio perturbador donde la lógica se desdibuja y las reglas parecen dictadas por una fuerza implacable. Lo peor de todo es que la salud de los hijos se ve comprometida por un mal inexplicable, obligando a Steven a tomar una decisión brutal que recuerda a los dilemas de la tragedia griega. Con una atmósfera fría y aséptica, este thriller psicológico cargado de simbolismo examina la culpa, la justicia y los límites del sacrificio humano, dejando al espectador en un estado de tensión que dura hasta el último fotograma. Y si no te lo crees, ya nos lo dirás cuando la veas.

Llevamos un rato hablando de 'El sacrificio de un ciervo sagrado', una película con un título que difícilmente se olvida. Y no solo por su enrevesado nombre. Su duración no llega a dos horas, son 1 hora y 56 minutos de puro thriller psicológico y sobrenatural. Eso sí, para verla, ahora mismo no te quedará otra que estar suscrito a Filmin.