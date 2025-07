Mucho antes de 'Peaky Blinders', esta historia sobre juventud y violencia te dejará sin aliento

En 2006, Shane Meadows sorprendió al cine británico con esta película, que retrata de forma cruda y honesta la juventud obrera en los años 80 y el auge de la cultura skinhead. Lo que hace única a la película es que nace de vivencias personales del propio director: muchos personajes se inspiran en amigos de su infancia, lo que dota a la historia de una autenticidad palpable.

No solo se llevó el BAFTA a 'Mejor Película Británica' y un 93% de apoyo de los críticos en Rotten Tomatoes, sino que también se convirtió en una obra de culto que más tarde daría pie a una miniserie. ¿Quieres saber una anécdota? Y una que, además, resume muy bien el espíritu de la cinta: Thomas Turgoos, el joven protagonista, fue descubierto en un centro comunitario al que acudía por problemas de conducta. Meadows apostó por él sin que tuviera que realizar ningún casting, confiando en su carisma, y claramente acertó de lleno, porque gran parte de sus escenas fueron improvisadas, aportando un tono casi documental que refuerza la sensación de verdad.

Cuando el precio de encajar en un grupo puede costarte la inocencia

En el verano de 1983, en una Inglaterra golpeada por la recesión y las secuelas de la Guerra de las Malvinas, Shaun (Thomas Turgoose), un niño de 12 años que acaba de perder a su padre en el conflicto, vive entre el duelo y el aislamiento. Se pasa la vida marginado, tanto en la escuela como fuera de ella, sin amigos de ningún tipo... hasta que un día cualquiera se cruza con un grupo de jóvenes skinheads, liderados por Woody (Joseph Gilgun). Con ellos descubre un universo nuevo: fiestas, risas, camaradería y la estética que marcaría a una generación: botas Dr. Martens, tirantes y cabezas rapadas, encontrando por primera vez un sentido de pertenencia.

Sin embargo, la llegada de Combo (Stephen Graham), un antiguo miembro que acaba de salir de prisión, rompe el frágil equilibrio del grupo de skinheads. Con un discurso cargado de nacionalismo y racismo, despierta tensiones y obliga a Shaun a elegir entre la inocencia de la amistad y la atracción por un mensaje que le promete fuerza y protección. Por ello, esta película no solo retrata el paso abrupto de la niñez a la madurez, sino también cómo un entorno marcado por el desempleo y la desesperanza puede moldear identidades y radicalizar a quienes desean hallar un lugar donde sentirse parte.

Si todavía no has conseguido adivinar de qué película se trata, coge papel y boli, o en su defecto entra en el catálogo de Filmin y guárdala bien. Su título es 'This is England' y promete no defraudarte, así que tú solo tienes que hacer una cosa: sacar 1 hora y 42 minutos libres, que tampoco es mucho pedir.