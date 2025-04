Parece un hogar del futuro, pero realmente es una casa prefabricada encantadora para tu segunda residencia

En el universo de las viviendas innovadoras, las casas prefabricadas hechas con contenedores se han convertido en una opción muy valorada dentro de la arquitectura moderna. Por ello, la propuesta de dos plantas de Keutee eleva este concepto al siguiente nivel: combina funcionalidad, estética industrial y detalles de lujo en una vivienda compacta que puedes utilizar como refugio de fin de semana, casa de invitados y hasta hogar principal.

Se compone de dos contenedores apilados y dispuestos en forma de voladizo, uno naranja y otro gris oscuro, formando una estructura en forma de T que aprovecha al máximo el espacio. Cada contenedor mide 9 x 3 metros, lo que proporciona un total de 55 metros cuadrados por cada planta, más dos terrazas que amplían visualmente el área habitable: una cubierta en la planta baja, ideal para cenas al aire libre, y otra en la planta superior que actúa como balcón-mirador.

La casa de contenedores que querrás tener: lujo de dos plantas disponible en Amazon

La planta baja ofrece un concepto abierto que fusiona sala de estar y cocina, totalmente equipada con electrodomésticos empotrados, como la nevera y el lavavajillas. En esta planta también encontramos un baño completo, con modernas duchas con mamparas de cristal, tocadores flotantes, inodoros suspendidos y acabados premium que dan sensación de amplitud. Además, su elegante escalera de caracol no solo conecta ambos niveles, sino que se convierte en un elemento decorativo central.

El salón comedor y el baño de lujo de la casa prefabricada Keutee Amazon

En la planta superior, dos dormitorios luminosos con ventanales de suelo a techo se distribuyen a ambos lados de un segundo baño, aprovechando la luz natural y ofreciendo armarios empotrados para optimizar el almacenaje sin ocupar metros adicionales. ¿Lo mejor? Desde ambos dormitorios se accede a una terraza elevada, perfecta para relajarse cuando cae el atardecer.

Quizás, lo más impresionante de esta casa es que viene completamente equipada con instalaciones eléctricas y de fontanería preinstaladas, lo que reduce significativamente el tiempo de montaje. Sus acabados interiores de alta gama incluyen ventanas de aluminio y revestimientos que imitan la madera, dos características que garantizan tanto durabilidad como tener un buen aislamiento térmico y acústico.

Funcional, elegante y sorprendentemente asequible, esta casa prefabricada de la marca Keutee demuestra que vivir en un espacio compacto no significa renunciar al confort ni al diseño. Según la web Better Homes & Gardens, tiene un precio de 45.000 dólares (algo menos de 40.000 euros), por lo que se convierte en una alternativa accesible frente a las viviendas tradicionales. El problema es que, actualmente, no se encuentra disponible en Amazon.