La película de terror que es una absoluta locura está en streaming y te va a volver loco

Con esta cinta de hace cuatro años, el creador de Saw, Insidious y Expediente Warren: The Conjuring, el maestro del terror James Wan, se desmarca por completo de sus franquicias más conocidas para entregarnos una película tan desconcertante como original. ¿Qué podemos esperar de una combinación de thriller sobrenatural, slasher y body horror? La respuesta está justo aquí, y te aseguramos que tiene uno de los giros más locos del cine reciente.

Según los usuarios de FilmAffinity, que no son precisamente pocos, estamos ante una de las mejores películas de terror de los últimos 5 años, un ranking que ahora mismo lidera la recién estrenada Sinners. Además, en webs de reseñas tan reputadas como Rotten Tomatoes obtiene un 77% de valoraciones positivas de los críticos, pese a que el público baje su aceptación a un 55%, dejando claro que no está demasiado de acuerdo con su puntuación. En otras plataformas de referencia, como IMDb, sus más de 117 mil usuarios han llegado a la conclusión de que merece una nota de 6,2 sobre 10.

Una mujer, un pasado oculto y un asesino imposible

Tras sufrir una tragedia personal hace años, Madison Mitchell (Annabelle Wallis), una mujer embarazada de Seattle, intenta rehacer su vida, pero está atrapada en una relación abusiva. Un día, en mitad de una violenta discusión, su esposo le golpea la cabeza contra la pared y empieza a experimentar visiones de brutales asesinatos que, para su horror, están ocurriendo realmente en la ciudad. A medida que la policía investiga los espeluznantes casos y las visiones se intensifican cada vez más, Madison se ve obligada a indagar en su propio pasado y confrontar los oscuros recuerdos de su infancia, descubriendo una conexión mucho más profunda y perturbadora con los crímenes.

Lo bueno de esta película es que, aunque empieza como una historia de asesinatos con tintes sobrenaturales, da un giro radical que te hará replantearte todo lo que creías haber adivinado sobre la trama. Además, el diseño del asesino, el uso de gabardinas y guantes negros, las escenas de violencia gráfica y la fotografía estilizada solo pueden significar una cosa: es un homenaje al giallo, el subgénero de thriller y terror italiano, con guiños al terror de los años 70 y 80. La guinda del pastel la pone su oscura banda sonora, que recuerda a colaboraciones previas de Wan y Bishara, contribuyendo a crear esa atmósfera.

Si todavía no has visto 'Maligno', puede ser el mejor plan para esta tarde de domingo, ya que además te robará menos de dos horas: son 111 minutos de puro terror, intriga y thriller. Eso sí, para ello será imprescindible que tengas acceso al catálogo de Netflix, y no de cualquier forma, porque necesitarás obligatoriamente una suscripción superior al plan con anuncios.