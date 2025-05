La mejor película de zombies se come a 'The Walking Dead', y ahora llega su secuela

Cuando esta película llegó a los cines en 2002, el género zombi llevaba años en decadencia. Pero Danny Boyle, director de Trainspotting y Slumdog Millionaire, lo resucitó con una propuesta frenética, visceral y absolutamente impredecible. Hoy, su legado sigue más vivo que nunca, y de hecho este 2025 aterriza su esperadísima secuela.

Cuando Danny Boyle reinventó el apocalipsis

Tras irrumpir en un laboratorio británico, un grupo de activistas libera a varios chimpancés usados en experimentos, sin saber que estaban infectados de un virus extremadamente contagioso y letal. Este virus, conocido como "la ira", se transmite a través de fluidos corporales y transforma a los infectados en criaturas rabiosas y extremadamente agresivas en cuestión de segundos. De esta forma, acaba propagándose rápidamente por todo el Reino Unido.

El protagonista, Jim (Cillian Murphy), despierta de un coma 28 días después del brote, en un hospital de Londres, encontrándose con una ciudad completamente desierta y devastada. A medida que busca respuestas y lucha por sobrevivir, se encuentra con otros supervivientes que, como él, intentan mantenerse a salvo en medio de la catástrofe. Pronto descubren que el mayor peligro no solo proviene de los infectados, sino también de otros humanos, como un grupo de soldados con intenciones siniestras bajo la promesa de proteger.

Hemos mencionado el título de la película en la sinopsis, pero si sigues sin averiguarlo, es '28 días después'. ¿Te damos ya la mala noticia? Actualmente, no se encuentra disponible dentro del catálogo de ninguna plataforma de streaming. Pero que no cunda el pánico, porque puedesalquilarla en Prime Video, Movistar Plus+ y Apple TV+ por un módico precio, dándote acceso a 113 minutos de puro terror zombi.