Crítica del episodio 2x01 de The Last of Us - Una introducción rellena de poco misterio

The Last of Us es una de las producciones mejor valoradas por la comunidad del mundo de los videojuegos, considerándose como la adaptación más fiel que se ha podido ver hasta la fecha en la industria del cine y de las series. HBO está muy contenta con los resultados que ha ofrecido la producción hasta el momento, por lo que ya se ha confirmado la tercera temporada que se estrenará en Max en el futuro. La actualidad se centra en el reciente estreno de la segunda tanda de episodios que continúan con las aventuras de Joel y Ellie en el inicio de The Last of Us Parte II, lanzado originalmente en PS4.

Lo cierto es que en lo personal he considerado desde el primer momento el producto de HBO como una representación muy digna de la obra original de Naughty Dog. Con sus licencias, pero con un resultado que encaja bien respecto a lo que se podría esperar en este sentido. Sin embargo, siempre me ha escamado la escasa importancia que se le daba a los infectados y a los conflictos sociales existentes en el videojuego, además de la abrupta manera de afianzar la relación entre Joel y Ellie. Tenía muchas esperanzas en el inicio de esta segunda temporada para comenzar a tejer un hilo conductor respecto a lo que se viene, pero lo cierto es que me ha dejado más frío que el invierno de Jackson. Por supuesto, a continuación vienen muchos spoilers del episodio 2x01 de The Last of Us, por lo que si aún no lo has visto, será mejor que dejes leer desde aquí mismo.

De enlace en enlace y tiro porque me toca

Joel se muestra muy frágil en el inicio de la segunda temporada difoosion

The Last of Us Parte II es un videojuego profundo y que ofrece muchas capas entre sus diferentes personajes. Evidentemente es difícil introducir a Dina, Jesse y el resto de personalidades importantes de la comunidad de Jackson de una sentada, pero no esperaba que se les diera tanta relevancia cuando la gran mayoría de ellos forman una ínfima parte del argumento de la propuesta. Está genial darle más empaque a una historia de la que solo se dan pinceladas en el juego, tal y como sucedió con la brillante historia de Bill y Frank en la primera temporada, pero convertir el inicio de temporada en algo insulso y sin chicha me parece un completo error.

La introducción de las patrullas, el guiño a la ex novia de Ellie a la que solo se hace referencia en texto en los juegos y la aparición de los infectados denominados como acechadores suponen un buen punto de partida para la trama, pero el episodio 2x01 se queda prácticamente en eso. Ni siquiera resulta potable el enfriamiento de la relación entre Joel y Ellie, algo que roza su punto más absurdo en el momento de la terapia del protagonista, algo ante lo que el personaje del juego nunca se hubiera doblegado debido a su orgullo. La simple idea de presentar a Joel como alguien frágil y al mismo tiempo cuestionar su moralidad al tener que matar a Eugene -personaje que también se menciona de pasada en el título original- al haberse infectado, generan una gran confusión en el espectador. ¿Joel es una persona buena a la que la vida le obliga a hacer cosas malas? ¿Hay maldad en su interior y por eso merece un castigo?

Parece como si la propia serie no supiera qué imagen ofrecer sobre el personaje y eso es un mensaje muy disruptivo para lo que vendrá a continuación, algo que los que disfrutaron del juego saben de sobra. Lo cierto es que siento cierta decepción por el modo de afrontar este episodio. No me parece mal que se muestre lo integrados que están Joel y Ellie en la comunidad de la que forman parte, pero hay fases de la apuesta totalmente prescindibles y que generan una enorme confusión en relación a los eventos que se están preparando. Comprendo que se quiera retrasar lo inevitable, siempre y cuando se aporte algo a la trama y esto es algo que el episodio 2x01 no ha conseguido, tratando únicamente cinco minutos del videojuego.

El papel de Abby, resuelto demasiado pronto

Abby es un personaje referente en la temporada 2 de The Last of Us difoosion

El otro gran punto de este inicio de la temporada 2 de The Last of Us es el papel de Abby, a quienes los espectadores de la serie que no hayan jugado al videojuego apenas conocen. No obstante, sus pretensiones en la producción se presentan de manera inmediata, dejando claro que pretenden matar a Joel por la carnicería que organizó el protagonista en el hospital de los Luciérnagas, algo que se revela en un momento crítico del juego. No seré yo quién defienda la narrativa del título de Naughty Dog, pero en este sentido sí que se presenta a Abby como un personaje más enigmático que sorprende al jugador con las acciones que desencadenan todos los actos del juego.

Por lo tanto, de cara al episodio 2x02 los espectadores ya saben lo que pueden esperar al comprobar que Abby y su grupo se aproximan al emplazamiento de Jackson. Desde luego, la serie se seguirá tomando sus licencias de cara a lo que suceda a continuación, pero el núcleo del juego se deberá mantener para no desviarse en exceso de los acontecimientos centrales. El papel de Joel en estos momentos es realmente confuso y las acciones de Abby determinarán todo lo que suceda a partir de este momento. La introducción no ha sido del todo acertada, pero guardo esperanzas en que se solucione en los siguientes episodios.