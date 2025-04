¿Una nueva película de 'Mad Max'? Tom Hardy ofrece una actualización que sabe a poco

Mad Max es una de las mejores franquicias de ciencia ficción que se pueden ver, además de ser bastante popular, ya que tiene millones de seguidores. Mad Max: Fury Road, que estuvo protagonizada por Charlize Theron y Tom Hardy, se acabó convirtiendo en la joya de la corona, ya que supo recoger lo mejor del pasado de la franquicia para adaptarla a los tiempos modernos.

La última entrega de la franquicia, Furiosa: A Mad Max Saga, que estuvo encabezada por Anya Taylor-Joy como una Furiosa más joven y Chris Hemsworth como Dementus, no tuvo un impacto tan significativo. Eso no evitó que generase cierta conversación sobre una película que parecía estar en la mira desde hace tiempo, Mad Max: The Wasteland. Ahora, Tom Hardy ha insinuado que podrían estar ocurriendo conversaciones sobre este proyecto.

Tom Hardy habla sobre 'Mad Max: The Wasteland'

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor habló sobre los planes para un crossover entre Venom y Spider-Man que nunca pudo materializarse. En lo que concierne a Mad Max, esto fue lo que dijo Tom Hardy sobre una posible nueva entrega que expanda la franquicia.

"Ahora llega Mad Max: The Wasteland. Se habla de muchas cosas, pero aún no han sucedido".

El director de la franquicia, George Miller, ha confesado que aún tiene un montón de historias que contar sobre este universo. En lo que concierne a The Wasteland, se ha insinuado que la historia podría tratar sobre Max y una joven madre mientras exploran Wasteland, probablemente en referencia a las visiones que el personaje de Tom Hardy tiene en Fury Road.

El director reconocía que todavía no sabe muy bien qué enfoque podría tener, ya que está averiguando cuál es la mejor ruta a seguir. Él dijo también que si Mad Max: The Wasteland salía adelante, sería porque Furiosa: A Mad Max Saga habría funcionado bien en taquilla. Por desgracia, Mad Max: Furiosa no impresionó a los espectadores de la misma forma que entregas anteriores, aunque no todo tendría que estar perdido.

La película tiene una calificación de 90% en Rotten Tomatoes y eso es probablemente lo que puede hacer que el estudio se anime a hacer el proyecto con la participación de Tom Hardy. Aún queda por ver si esas conversaciones acaban haciendo que Mad Max: The Wasteland acaba recibiendo luz verde.