Peter Thiel, billonario inversor en tecnología, describe la IA: "Más que una hamburguesa vacía, pero menos que una transformación total"

Los elementos que irrumpen en un sector como el tecnológico generan dos tipos de corrientes. Por un lado, están quienes aspiran a que se produzca una revolución y un impulso que acelere cuantas áreas sea posible. En el otro lado de la balanza, se encuentran aquellos que ponen su vista en la necesidad de mantener bajo control todas las evoluciones para que los problemas no superen a los beneficios.

Si hay un campo protagonista en los últimos tiempos y que tiene exponentes en ambos lados ese es sin duda el de la inteligencia artificial. Ante nombres tan importantes como Geoffrey Hinton defendiendo la necesidad de un control para mantener la autonomía sobre ella surgen figuras como la de Peter Thiel que aspiran a que el riesgo se apodere de los avances para evitar que las promesas de la IA se queden solo en eso.

El impulso de la IA debe hacerse notar más

El que fuera fundador de Paypal junto a Elon Musk en 2001 participó hace una semana en el podcast que el diario estadounidense The New York Times enmarca en su sección de opinión y que lleva por título ‘Interesting Times’. El espacio, presentado por el periodista Ross Douthat, sirve para analizar las expectativas de futuro a través de conversaciones con personalidades relevantes como Thiel, quien no ocultó una pequeña decepción con el rumbo que ha tomado la evolución de la inteligencia artificial.

Para alguien como Peter Thiel, que vivió en primera persona el auge y éxito de los negocios en línea de la mano de internet, resulta claro que existe una tendencia en el mundo de la tecnología que hace necesaria la intervención de la inteligencia artificial para retomar una velocidad de evolución que cumpla con las expectativas generadas.

Fruto de ello, cuando Ross Douthat le preguntó sobre lo que suele contestar cuando le preguntan qué cree que puede llegar a ser la IA, Thiel contestó con una analogía que dejaba entrever su actual decepción: "Más que una hamburguesa sin contenido, pero menos que la transformación total de nuestra sociedad", manifestó para dejar clara su postura.

La respuesta de Thiel se debe a que, bajo su punto de vista, la inteligencia artificial debería ser el motor que hiciera salir a la industria tecnológica del actual estancamiento, si bien también reconoció que de no ser por la IA "simplemente no sucede nada".

Con una herramienta que apunta a ser tan poderosa como la inteligencia artificial, Peter Thiel abogó por correr ciertos riesgos a la hora de plantear objetivos que deberían de ser más factibles gracias a la inteligencia artificial, poniendo el foco por ejemplo en los viajes a Marte o en la búsqueda de tratamientos para enfermedades como las que afectan a nivel cognitivo.

La postura de Peter Thiel llama a dar rienda suelta a las capacidades de la inteligencia artificial para que todos los campos en los que promete avances importantes para la humanidad comiencen a ver cuanto antes que existe la posibilidad de un impacto real y que no se trata de meras conjeturas que luego no terminan por concretarse.