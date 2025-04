Probamos Proyecto Arielle, la inédita silla de Razer con aire acondicionado

Hemos probado uno de los proyectos más interesantes del mundo de los videojuegos, y vamos a contarte qué nos ha parecido. Hablamos de Proyecto Arielle, una silla gaming de Razer diseñada para jugar todo el día sin importar si estamos a 40º en julio o a -10º en enero.

Existen miles de sillas gaming, con más o menos colores, mejor o peor movilidad, apoyo lumbar pronunciado o suave, etc. Sin embargo, lo que no existe en el mercado, y hasta que no se lance Proyecto Arielle, si es que se lanza, es una silla que te calienta o enfría a placer. Como lo lees, puedes escoger si emite aire acondicionado frío o caliente, para que no te ases en verano o congeles en invierno. Fue uno de los proyectos más destacados del pasado CES 2025, donde se presentó.

Refréscate o caliéntate: tú decides

Me encanta jugar a videojuegos, llevo haciéndolo desde que ni sabía leer y continuaré haciéndolo hasta que me muera. Lo que no me gusta tanto es quedarme fundido a la silla en verano mientras chorreo sudor, y las gotas de mi frente se derraman sobre el teclado, o tener que cubrirme con mantas y abrigos como si fuese a invadir Siberia en invierno. Por ello, durante una reciente visita a las oficinas de Red Bull España me llamó la atención Proyecto Arielle.

Cuando la vi en persona, lo primero que captó mi mirada fue una fina línea que emitía luz azul, la cual recorría los bordes de su respaldo. A primera vista parece un detalle estético bien logrado, pero posee un sentido práctico. Esta línea fina indicaba que estaba en "modo frío", algo que comprobé en cuanto me senté, ya que empecé a notar la brisa fresca en la espalda.

La luz azul indica que está emitiendo aire fresco Pablo Hernando

Sin embargo, no solo se limita al frío, también resulta capaz de calentar. El funcionamiento es idéntico: emite una brisa por la espalda, pero, en esta ocasión, caliente, al mismo tiempo que la línea se ilumina de naranja. Por ello, tras sentarme y probar durante varios minutos el modo frío, utilicé el control táctil que se encuentra en la izquierda de su asiento para cambiar al modo caliente. Desde este control también resulta posible controlar la potencia o apagar el aire acondicionado.

En su parte derecha tiene un control para modificar la temperatura Pablo Hernando

Lo cierto es que la tecnología para regular la temperatura me pareció bien integrada. No me resultó como una de esas tecnologías que suenan rompedoras que todavía están desarrollándose y se sienten toscas, sino todo lo contrario, el producto en sí resulta bastante cómodo y útil, además de silencioso, ya que apenas emite sonido. Sinceramente, creo que Arielle podría salir mañana al mercado y funcionaría.

Al margen de su aire acondicionado, se trata de un asiento ergonómico bastante cómodo. Está basada en la Razer Fujin Pro, una de las sillas más exitosas de la marca, a la que básicamente han implementado un sistema integrado de ventilación alimentado por un motor trifásico sin escobillas. Por ello, gracias a la estructura de la Fujin Pro y sus mejoras, sentarse en Arielle y pasar varias horas jugando se antoja confortable.

En la parte trasera integra el motor Pablo Hernando

En cuanto a su salida y precio, se trata de un proyecto, por algo es "Project Arielle". Debido a ello, resulta imposible saber si saldrá o a que precio lo hará, pero viendo el interés que ha despertado tanto en la prensa especializada como en los propios jugadores, no resultaría extraño que acabase aterrizando en las tiendas. Si quieres saber más sobre ella, tiene un portal propio en la web de Razer.