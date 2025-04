PlayStation la sigue liando con la compensación por la última caída de PSN

Uno de los sucesos más preocupantes en el entorno de PlayStation con el inicio de 2025 fue la caída sufrida por PlayStation Network durante más de 24 horas, algo que supuso un perjuicio masivo para los jugadores de PS5 y PS4, que durante buena parte del fin de semana no pudieron disfrutar del juego en sus consolas. Por ello, desde la compañía japonesa se anunció una compensación para todos los usuarios afectados con la que se ofrecía un beneficio a modo de disculpas por los problemas ocasionados.

Esta compensación suponía una ampliación de la suscripción a PlayStation Plus durante 5 días, algo que de primeras no terminó de convencer a los jugadores. No obstante, desde Sony decidieron no modificar un ápice esta recompensa por los problemas de PlayStation Network. Una vez los usuarios aceptaron la compensación, llegaron problemas adicionales con su aplicación, de modo que una buena parte de los afectados ni siquiera está pudiendo disfrutar de ello.

Sony está teniendo problemas con las compensaciones por la caída de PSN

Esto se debe a que la liberación de estas compensaciones se está realizando por oleadas aleatorias, de modo que muchos usuarios ni siquiera están informados de cuándo se encuentra disponible este premio por los problemas ocasionados. Los foros de Reddit se han inundado de cometarios por parte de los usuarios reclamando que no se ha notificado de manera correcta la activación de esta promoción especial y, además, algunos correos electrónicos están llegando días tarde, de modo que no se está pudiendo disfrutar en su totalidad de estos cinco días extra de PlayStation Plus, algo especialmente llamativo para aquellos que no tuviera una suscripción activa con anterioridad.

Por el momento, Sony no se ha pronunciado respecto a estos problemas que están experimentando los usuarios de PS5 y PS4, por lo que habrá que esperar para saber en qué termina este asunto. Desde luego, parece que la gestión por parte de la compañía japonesa no está siendo la mejor, ya que los jugadores no están nada contentos con el modo de compensar una pérdida tan importante como la sufrida por los problemas experimentados por PSN.