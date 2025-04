Tú también entendiste mal 'American Psycho', según su directora

El 14 de abril del cada vez más lejano año 2000 se estrenaba, primero en los cines estadounidenses y más tarde en el resto del mundo, una película que ha llegado hasta nuestros días con estatus de culto, pese a que en su momento no convenció a todos los críticos por igual.

Lo que sí hizo American Psycho, que podemos ver en streaming en Netflix, fue sorprender a todo el mundo, algo que consiguió con su historia, su violencia explícita y la inolvidable interpretación de Christian Bale. Sin embargo, aun hoy, un cuarto de siglo después, muchos siguen sin entender verdaderamente el significado tanto de la cinta como del libro de Bret Easton Ellis de 1991.

'Bros' y demás fauna, fuera

Así lo ha explicado su directora, Mary Harron, en una reciente entrevista con Letterboxd Journal con motivo del 25.º aniversario del estreno. En ella, la cineasta afirma sentirse "desconcertada" por la forma en que la película ha sido "adoptada por los 'bros' de Wall Street", una comunidad que, según dice, ha malinterpretado por completo el mensaje.

"Siempre me ha desconcertado", confesó Harron. "No creo que Guinevere [Turner, guionista y actriz] y yo esperásemos jamás que fuese adoptada por los 'bros' de Wall Street. No era nuestra intención. ¿Fracasamos? No estoy segura de por qué ocurrió, porque está muy claro que Christian se está burlando de ellos".

Harron añade que esa clase de lecturas erróneas no son nuevas: "La gente lee la Biblia y decide que tiene que salir a matar a mucha gente. La gente lee El guardián entre el centeno y decide disparar al presidente". Aun así, la directora insiste en que el propósito original de la película era bien distinto.

Crítica a la masculinidad tóxica

"Para Guinevere, que es lesbiana, y para mí, era evidente que estábamos haciendo una sátira masculina desde la perspectiva de un hombre gay", explica Harron. "El hecho de que Bret Easton Ellis sea gay le permitía ver los rituales homoeróticos entre estos machos alfa. Ocurre también en el deporte, en Wall Street y en todos esos mundos en los que los hombres valoran por encima de todo la competición extrema y la ostentación de su poder. Hay algo muy, muy gay en cómo fetichizan el aspecto físico y el gimnasio".

En la novela, Patrick Bateman idolatra a Donald Trump, que actualmente cumple su segundo mandato como presidente de EE. UU. Aunque la película se ambienta en los años de Reagan y de la crisis del sida, Harron reconoce que el mensaje de American Psycho ha cobrado incluso más relevancia con el paso del tiempo.

"Era una historia sobre una sociedad depredadora, y ahora, 25 años después, la sociedad es mucho peor. Los ricos son mucho más ricos, los pobres mucho más pobres", concluye. "Jamás imaginé que llegaríamos a celebrar el racismo y la supremacía blanca como ahora desde la Casa Blanca. Jamás imaginé que viviríamos algo así".