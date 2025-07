El spin-off de 'The Big Bang Theory' pasa el corte y será una serie completa

El universo, también el de The Big Bang Theory, sigue expandiéndose. Tras el final de El joven Sheldon y con otro spin-off reciente en marcha centrado en el hermano mayor del pequeño genio y su matrimonio, HBO Max ha confirmado que el personaje de Stuart Bloom tendrá su propia serie: Stuart Fails to Save the Universe.

Esta nueva comedia, enfocada en el excéntrico dueño de la tienda de cómics que aparecía regularmente en la serie original, marcará una nueva etapa para la franquicia, alejándose del formato tradicional para adentrarse en la ciencia ficción y el multiverso.

Realidad y realidades

Anunciado por primera vez en abril de 2023, el proyecto cuenta con tres pesos pesados al frente: el propio Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn (Free Guy, Beacon 23), quienes ejercerán como creadores y productores ejecutivos. La serie estará producida por Chuck Lorre Productions en asociación con Warner Bros. Television, y ya tiene luz verde para una temporada completa.

Kevin Sussman volverá a interpretar a Stuart, que se enfrentará a una catástrofe multiversal tras romper accidentalmente un dispositivo construido por Sheldon y Leonard. Para restaurar la realidad, contará con la ayuda de su novia Denise (Lauren Lapkus), el geólogo Bert (Brian Posehn) y el físico cuántico Barry Kripke (John Ross Bowie).

En su viaje se cruzarán con versiones alternativas de personajes conocidos por los fans, en una historia que, como sugiere el título, no irá según lo previsto.

Terreno desconocido

Según ha adelantado Lorre, este nuevo proyecto representa un cambio radical en su trayectoria. "Para mí, una gran producción solía ser dos personas en un sofá tomando café. Esto es otra cosa", declaró en junio durante el Banff World Media Festival. "Quería enfrentarme a algo fuera de mi zona de confort. Ciencia ficción, efectos especiales... Es algo que Sheldon y los demás habrían amado, odiado y debatido".