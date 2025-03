El nuevo spinoff de “The Big Bang Theory” trae de vuelta a Stuart… ¿para hundirlo aún más?

El universo de “The Big Bang Theory” sigue expandiéndose con un nuevo spinoff que, esta vez, pone en el centro a uno de sus personajes más entrañables y, al mismo tiempo, más desafortunados: Stuart Bloom. Max ha confirmado que la serie en desarrollo llevará por título “Stuart Fails To Save The Universe”, una elección que, además de mantener la tradición de nombrar sus derivados según sus protagonistas, también se vincula directamente con la teoría científica que inspiró el nombre de la serie original.

Este nuevo proyecto, producido por Chuck Lorre Productions en asociación con Warner Bros. Television, contará con la participación de Kevin Sussman en su icónico papel como Stuart, el dueño de la tienda de cómics que, a lo largo de “The Big Bang Theory”, osciló entre el alivio cómico y la tristeza existencial. A lo largo de la serie, su vida estuvo marcada por la soledad y las dificultades económicas, pero su destino parecía tomar un giro más esperanzador cuando comenzó una relación con Denise (Lauren Lapkus) y se convirtió en amigo cercano de Raj.

El título del spinoff, “Stuart Fails To Save The Universe”, sugiere que su infortunio no ha terminado, algo que podría jugar tanto a favor como en contra de la serie. Por un lado, Stuart es un personaje que el público ha aprendido a querer precisamente por su torpeza y mala suerte, pero por otro, repetir la misma fórmula sin darle nuevas oportunidades podría ser un riesgo narrativo.

El elenco de la serie no se limitará a Sussman. Se ha confirmado que Lapkus retomará su papel como Denise, lo que indica que la historia seguirá explorando su relación. Además, Brian Posehn volverá como Bert Kibbler, el geólogo fanático de las rocas, y John Ross Bowie regresará como Barry Kripke, el científico con su inconfundible problema de dicción y una tendencia innata a fastidiar a Sheldon.

El spinoff cuenta con un equipo creativo de peso. Chuck Lorre, cocreador de “The Big Bang Theory”, estará al frente de la serie junto a Zak Penn y Bill Prady, garantizando que el tono y la esencia de la franquicia se mantengan. Hasta el momento, el proyecto se encuentra en desarrollo y aún está a la espera de una luz verde oficial por parte de Warner Bros. Television, pero el hecho de que los actores principales hayan firmado contratos de exclusividad con el estudio es un fuerte indicio de que su producción es prácticamente un hecho.

Desde que se anunció que Max estaba trabajando en un nuevo spinoff de “The Big Bang Theory” en abril de 2023, las teorías sobre su posible argumento han sido múltiples. La más fuerte señalaba a Stuart y su tienda de cómics como el escenario perfecto para desarrollar una nueva historia dentro del universo de la serie. Ahora, con el título ya revelado, todo apunta a que el personaje volverá a verse atrapado en situaciones caóticas y fuera de su control, algo que podría darle un enfoque fresco y divertido al formato.

A pesar de su rol secundario en la serie original, Stuart Bloom se convirtió en un personaje con una evolución interesante y un humor que equilibraba la dinámica del grupo. Su inclusión en este spinoff podría permitir que exploremos una faceta más profunda del personaje, más allá del chiste recurrente sobre su mala suerte.

Con tres spinoffs ya confirmados en el universo de “The Big Bang Theory”, esta nueva entrega tiene el desafío de encontrar su propio lugar dentro de la franquicia. Si bien “El joven Sheldon” funcionó al presentar la infancia de Sheldon Cooper en un formato más familiar, y “Georgie & Mandy’s First Marriage” continuará esa historia con un enfoque en su hermano y su nueva vida, el reto de “Stuart Fails To Save The Universe” será demostrar que un personaje que siempre estuvo en la periferia puede sostener su propio relato.

Si Max le da el visto bueno definitivo, esta serie podría convertirse en una de las apuestas más interesantes del año para los seguidores del universo de “The Big Bang Theory”. Aún quedan muchas incógnitas por resolver sobre su trama, pero con la nostalgia a su favor y un equipo experimentado detrás, Stuart podría finalmente tener su momento de gloria… o al menos intentarlo.