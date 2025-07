HBO Max ha vuelto: ¿qué ha cambiado respecto a Max?

HBO España, HBO Max, Max y ahora de nuevo HBO Max recuperando así, o intentándolo al menos, el prestigio que se le atribuyen a esas tres letras que además asociamos con contenido de calidad como Hermanos de Sangre, Los Soprano, The Wire o la más reciente The Last of Us, entre otras muchas ficciones.

Un cambio de nombre que llevaba ya tiempo anunciado y que se acaba de hacer efectivo después de que la plataforma de vídeo en streaming hubiera rescatado ya previamente los colores asociados al servicio de Warner Bros. Discovery. Pero, ¿qué más ha traído consigo?

Rebranding

En la práctica, nada. El retorno a HBO Max no modifica precios ni funcionalidades y su catálogo sigue contando con películas de Warner Bros., contenido de DC, Cartoon Network y programas de Discovery, amén del complemento de pago centrado en los deportes. De hecho, al actualizar la aplicación tan solo veremos variar el icono, pues nuestras cuentas, listas, seguir viendo y demás permanecerán inalteradas.

Sin embargo, este rebranding responde a una estrategia más profunda. Warner Bros. Discovery (WBD) busca revitalizar la percepción de la plataforma tras el experimento fallido de Max. La eliminación de HBO en 2023 diluyó la identidad de una marca asociada con narrativas ambiciosas y premios, lo que generó críticas de fans y suscriptores.

Lo que cambiará en un futuro

Aunque el cambio de nombre no incluye modificaciones inmediatas en el servicio, WBD ha anunciado planes para implementar una restricción en el uso compartido de contraseñas en los próximos 12 a 18 meses. También hay rumores sobre una posible escisión de los activos de cable lineal de WBD (como Food Network y TBS), pero no hay detalles confirmados al respecto.