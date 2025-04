Thomson vuelve por la puerta grande a España con sus nuevos monitores y televisores

Thomson es una marca ilustre en Europa, su trayectoria se remonta a finales del siglo XIX, lo que significa que su reputación como marca está fuera de toda duda dentro de la electrónica de consumo. No obstante, en los últimos años había quedado relegada al ostracismo. Todavía no había desembarcado en España tras su glow up a todos los niveles en el resto de Europa, por lo que ahora la firma regresa pisando muy fuerte al mercado español con un objetivo claro: revolucionar todos los segmentos en los que haga gala de su presencia.

Para ello, nos hemos desplazado a la Vienna State Opera para asistir a la gran presentación de su nueva gama de productos. Como marca europea, la empresa ha querido hacer su presentación en la capital imperial de Austria, y nada más y nada menos que en la archiconocida ópera. Una auténtica declaración de intenciones.

Aquí, de la mano de expertos en televisores, hemos podido ver las novedades que van a desembarcar en España, con el objetivo de volver a hacerse un hueco dentro de un mercado que tiene dos dominadoras muy claras.

Un regreso muy 'lifestyle'

La GO Collection ha sido el plato fuerte de la marca. Se erige así como una familia de productos que busca potenciar el entretenimiento portátil e inteligente para que lo podamos disfrutar en cualquier lugar de nuestra casa. Todas las zonas del hogar quedan íntimamente conectadas a través de las pantallas inteligentes que ha diseñado Thomson con esta gama.

La primera de ellas, la GO TV, una pantalla Android de 32 pulgadas y batería integrada, que ofrece hasta 4 horas de autonomía e incluye compatibilidad con las aplicaciones más punteras del mercado eliminando de forma eficiente los cables en nuestro hogar. Además, al tener ajuste de inclinación y giro nos puede venir muy bien para enfoques pensados en la productividad.

La GO Plus es algo similar pero llevándolo a otro nivel. También muy pensado para la productividad, estamos ante una pantalla táctil 4K de 32 pulgadas de tamaño y con ruedas, convirtiéndose así en panel para un enfoque laboral que ofrece una flexibilidad que no encontraríamos sin esta solución. Además, tiene acceso a Google Play, por lo que podremos acceder a decenas de aplicaciones.

A esto hay que sumarle los proyectores VEGA y SIRIUS que ofrecen una calidad de imagen FHD a la vez que lo conjugan con una gran portabilidad al contar con baterías de hasta 10.000 mAh. El apoyo en Google TV permite que podamos ejecutar miles de aplicaciones en estos dispositivos.

Finalmente, estaría el GO CAST, un producto cuyo anhelo máximo está en ofrecer la posibilidad de transformar cualquier dispositivo en un Smart TV.

Así, parece que el regreso a España de la marca consagrada europea se centra en la movilidad y conectividad, sin dejar nunca a un lado un diseño moderno y rompedor.