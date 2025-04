X usará la IA de Grok para traducir automáticamente todas las publicaciones en otros idiomas

X traducirá automáticamente los post de tu timeline mediante Grok. La red social anteriormente conocida como Twitter ha comenzado a probar una nueva función que traducirá todas las publicaciones del timeline de sus usuarios. Dicha funcionalidad estará impulsada por Grok, la inteligencia artificial de la plataforma.

La novedad fue revelada por el usuario @nima_owji, quien compartió una captura de pantalla donde se muestra la función operativa. En esa misma publicación respondió la CEO de X, Linda Yaccarino, lo que confirma la oficialidad de la información.

Según lo mostrado en la captura de @nima_owji, la traducción se aplicará de forma automática sobre las publicaciones. Esto permitirá a los usuarios leer contenido en su idioma preferido sin necesidad de activar manualmente ninguna opción adicional, lo que agilizará el scroll.

BREAKING: X will soon automatically TRANSLATE all posts in your timeline into your language using GROK! pic.twitter.com/vGpFv4Q39t

— Nima Owji (@nima_owji) April 8, 2025