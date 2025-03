Elon Musk, CEO de Tesla, roto por las críticas: "¿Por qué ese odio y violencia hacia mí?

Elon Musk piensa que la gente le odia, y tiene razón. El CEO de Tesla es una de las figuras más polémicas y polarizadas del planeta, además de la persona más rica. Por ello aúna una legión tanto de detractores como admiradores.

Últimamente se está centrando en los primeros. Por ello, ha compartido una reflexión en X, la red social que compró por 44.000 millones de dólares en 2023 y renombró, ya que anteriormente era conocida como Twitter. En ella, lanzó la pregunta de "¿Por qué ese odio y violencia hacia mi?" Una pregunta que él mismo se contestó en la siguiente frase.

El empresario y, ahora, activista "conservador", no atraviesa su mejor momento reputacional. Si bien, ha obtenido una enorme cantidad de adeptos desde que se unió a la cruzada de Donald Trump, también lo ha hecho de detractores, especialmente desde que su agencia gubernamental, DOGE—la cual curiosamente usa las mismas cifras que su criptomoneda favorita— está acometiendo recortes públicos.

Lo cierto es que sus movimientos políticos están repercutiendo negativamente en su faceta empresarial, especialmente en Tesla. La compañía de vehículos eléctricos se está desplomando en bolsa al mismo tiempo que Musk aparece continuamente en los noticieros al lado de Donald Trump.

No es casualidad, se está boicoteando a nivel internacional, incluso las protestas más furibundas han provocado que el Salón Internacional del Automóvil de Canadá expulsase a Tesla de su evento semanal, por la seguridad de los coches. Precisamente Canadá es uno de los países más contrarios a Trump, por su voluntad de querer anexarlo como 51º Estado, y, junto con él, al propio Musk.

Ante esta oleada de odio, Musk ha publicado un post en su cuenta de X en el que reflexiona sobre "la violencia" que recibe. Concretamente afirma: "Mi compañía fabrica grandes productos que la gente ama y nunca he herido físicamente a alguien. Entonces, ¿por qué ese odio y violencia hacia mi?". El propio Musk tiene la respuesta, o, al menos, la contestación que más le convence. "Porque soy una amenaza letal para el virus mental woke y los humanos que lo controlan" se autorresponde.

El "wokismo" es un término anglosajón que hace referencia a estar despierto, o alerta, ante supuestas injusticias raciales, sexuales o cualquier tipo de discriminación, pero que es acusado de promover censuras o posturas extremistas respecto a ello. Debido a esto, ha tomado un cariz negativo, y se emplea para criticar a las personas, ideas o acciones progresistas, o autodenominadas como tal.

My companies make great products that people love and I’ve never physically hurt anyone.



So why the hate and violence against me?



Because I am a deadly threat to the woke mind parasite and the humans it controls. https://t.co/qYjoKkpC63

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2025